Materielsystemledare med inriktning IT-informationssäkerhet
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2026-07-07
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Skulle du känna dig stolt över att ha en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Vill du samarbeta med kompetenta och engagerade medarbetare i att säkerställa Försvarsmaktens drift och utveckling av lednings- och IT-system? Då kan befattningen som materielsystemledare hos oss vara något för dig. Välkommen med din ansökan!
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) i Enköping består av ca 190 medarbetare på sju avdelningar. Enhetens huvudsakliga uppgift är utveckling och förvaltning av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem under hela livscykeln, under såväl krig som kris och fred.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Materielsystemledare (MSL) på sektionen för säkra lösningar innebär arbete med vidmakthållande, design och nyutveckling av IT- och informationssäkerhetsprodukter, ledningssystem inom insats för högre sekretessnivåer, ledningsträning, IT4IT samt utveckling och test. MSL utövar tekniskt designansvar på direkt delegat av Teknisk Chef vid högkvarteret för de tilldelade produkterna. Designansvaret innebär att ansvara för att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system inklusive underhållslösningar uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln.
Som MSL skall du säkerställa att förändringar i produkter, inom ditt ansvarsområde, inte påverkar system- eller informationssäkerheten negativt och ska eftersträva en rationell samordning av åtgärder som rör produkten. Rollen innebär även att stödja Teknisk Chef Led i beredningar och framtagning av underlag för beslut inom system- och designledning.
Som MSL ska du:
Utarbeta designstyrande dokument som t.ex. designregler som fastställs av Teknisk Chef
Genomföra systemlivscykelplanering, inklusive upprättande och förvaltning av Systemlivscykelplaner
Granska designpåverkande produktionsbeslut och dokumentation samt vid behov rekommendera åtgärder för att säkerställa t.ex. bibehållen systemsäkerhet, användbarhet och teknisk samfunktion
Genomföra Konfigurationsledning på ingående produkter
Hantera tjänstebeställningar till FMV och industrin
Arbetet sker i nära samverkan med andra roller så som materielområdesansvarig, tekniska produktföreträdare, tjänsteansvariga, IT-arkitekter, tekniksystemledare och i förekommande fall produktledare hos Försvarets Materielverk.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial teknisk utbildning, t.ex. med inriktning mot IT, systemvetenskap eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med autentisering, accesskontroller och logghantering eller inom kompetensområdet ledningsstödsystem, inkluderande: systems engineering, systemutveckling, systemanskaffning, drift och förvaltning, projektledning och arbetsledning av personal
Relevant erfarenhet av produktansvar, gärna i en myndighet eller större organisation
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
För att passa och trivas i denna tjänst behöver du ha drivkraft och engagemang. Du behöver kunna arbeta självständigt under eget ansvar, men även trivas i samarbete med andra. Din kommunikationsstil är rak och tydlig. Du är noggrann, har god planeringsförmåga och hög kvalitetsmedvetenhet. Då arbetet i perioder kan upplevas intensivt behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Övriga personliga egenskaper är ansvarstagande, mål- och resultatorienterad, problemlösande, analysförmåga samt helhetsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Civilingenjörs-/högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande eftergymnasial utbildning (3-5 år)
Flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, gärna i form av kravställningsarbete på IT-system och/eller ackrediteringsarbete
Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV eller annan statlig myndighet
Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer
Erfarenhet av budgetering och ekonomisk uppföljning
Metodkompetens och erfarenhet av processorienterat arbetssätt (t ex ITIL, SAFe)
Kunskap om och erfarenhet av ILS (Integrerad logistiksupport)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Arbetsort: Enköping
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningen är civil
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Anette Östelius
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9995901