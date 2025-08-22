Materielsystemingenjör flygmaterielsystem 106
2025-08-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Har du erfarenhet från materielutveckling och/eller systemsäkerhetsarbete inom flygsektorn?
Är du ordningsam, van att planera, rapportera, leda samt utföra tekniska bedömningar? Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb!
Om befattningen
Teknik- och vidmakthållandeavdelningen (TVA) är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. Till sektionen i Linköping söker vi nu en Materielsystemingenjör (MSI) till Flygsystem 106 (Bombardier Global 6000/6500).
Som MSI arbetsleds du av Detaljchef /Vidmakthållandeledare (VMHL) och Teknisk chef (TCM) för Materielsystemet FMS106. Arbetet bedrivs och leds i samverkan med såväl industri,underhållsleverantör, andra myndigheter och förband i Försvarsmakten vilka är de primära kontaktytorna. Vid internationella industrikontakter är arbetsspråket engelska.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
MSI stödjer TCM med arbetsuppgifter inom tekniskt designansvar med tyngdpunkt på teknisk kravställning och kravuppfyllnad, konfigurationshöjningar och uppföljning av tjänsteleveranser under vidmakthållandefasen. Motsvarande arbete även för andra flyg/materielsystem inom sektionen kan bli aktuellt.
Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att:
• Stödja TCM med ledning av materielsystemets konfigurationsutveckling
• Stödja TCM med utveckling av arbetssätt och processer inom utveckling med fokus på konceptarbete, kravarbete och kravuppfyllnad i alla faser av ett systems livscykel
• Definiera målsättningar och därav uppkomna behov av nyanskaffningar eller ändringar av materiel, tjänster, och verksamhet
• Följa upp materielens konfiguration och egenskaper mot nya definierade krav eller gällande kravspecifikation, inklusive krav enligt lagar och förordningar
• Genomföra och leda systemsäkerhetsgranskningar av underlag från FM såväl som från extern leverantör, och ta fram underlag för systemsäkerhetsgodkännande
• Medverka i FM arbete tillsammans med FMV och industrin vid beredning av Teknisk Order och övriga materielpublikationer
• Delta i ändringsledning/ändringsstyrning.
KRAVKvalifikationer
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Kännedom om civila och/eller militära regelverk inom luftfartsindustrin avseende kravarbete och systemutveckling
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som i skrift
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Befattningen ställer krav på god teknisk allmänförståelse inom flygmaterielsystem, god färdighet i att genomföra tekniska analyser och utarbeta förslag till krav och målsättningar i tekniska ärenden, samt kunna läsa och skriva tekniska dokument på engelska. Befattningen innebär många kontakter med andra människor och flera organisationer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Vi söker dig som är noggrann och strukturerad och har förmåga att arbeta i team såväl som enskilt. Allt arbete genomförs under stort egenansvar och uthållighet, samt med hög integritet. Erfarenhet, mognad och omdömesfullhet utgör också viktiga värderingsfaktorer till denna befattning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Typkurs/Famkurs Bombardier Global 6000/6500 eller motsvarande kunskaper relevanta för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med konfigurationsledning och systemsäkerhet. Kännedom om regelverk, standarder och handböcker som gäller med avseende på konfigurationsledning och systemsäkerhet inom Försvarsmakten eller andra verksamhetsstandarder
• Erfarenhet av FM stödsystem inom flygområdet samt kunskaper om Regelverken inom Militär Luftfart. Övrig information
Anställningsform: civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Jour kan förekomma i samband med övning/insats. Tjänsteresor inom och utom landet förekommer.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Robert Amundsson eller Erik Totland.
Fackliga företrädare
OFRO Lars-Olof Wretling
OFRS Caroline Nilsson
SEKO Jan Salomonsson
SACO Johan Nyström
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på telefonnummer 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Arbetsgivare Försvarsmakten
För detta jobb krävs körkort.
