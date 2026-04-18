Materielredogörare till Blekingegruppen
Vill du arbeta i en stimulerande miljö och samtidigt vara med att bidra till en säkrare omvärld? Försvarsmaktens befinner sig i en expansionsfas med flertalet nya uppdrag med stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du är en viktig pusselbit i arbetslaget.
Militärregiongrupp Blekinge söker en materielredogörare till logistiksektionen med uppgifter inom materielförsörjningen till både hemvärnsbataljoner och Blekingegruppen. Tjänsten är civil och riktar sig till dig som har erfarenhet av arbete inom områden med logistik och materielförsörjning.
Om enheten
Militärregiongrupp Blekinge är ett krigsförband med ansvar för ledning, utbildning, utveckling samt administrativt stöd av två Hemvärnsbataljoner i Södra militärregionen.
Militärregiongrupp Blekinge är organiserad tre sektioner med kontinuerligt tjänstgörande militära och civila medarbetare. Militärregiongrupp Blekinge är lokaliserad i Karlskrona med verksamhet i anslutning till Rosenholms övningsområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som materielredogörare på Blekingegruppen (BLG) kommer du vara en del av materielförsörjningen både mot eget förband och våra hemvärnsbataljoner, mer specifikt är du ansvarig för en av våra hemvärnsbataljoner. I det dagliga arbetet kommer du vara ett stöd till sektionschef och teknisk chef vid logistiksektionen. Publiceringsdatum2026-04-18Arbetsuppgifter
Följa upp egen verksamhet och bereda underlag till sektionschef och teknisk chef.
Kontrollera och hantera registervård i system PRIO och LIFT samt hantera lager.
I samarbete med ansvarigt utbildningsbefäl/officer planera logistik inför övning.
Beställa, vidmakthålla, redovisa samt stödja inventering av materiel på förbanden
KRAV
Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med logistik, teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning eller annat motsvarande område som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Gymnasial utbildning med godkända betyg
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i svenska, både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Du tycker om att tillhöra ett team men också att ansvara för självständiga arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och gillar att utforska lösningar på utmaningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
God administrativ förmåga i informationssystem
Erfarenhet av verksamhet inom Försvarsmakten
Civil behörighet att framföra tungt släp (bil och/eller lastbil)
Kunskap och färdigheter i militära stödsystem (PRIO/LIFT)
Militärt förarbevis för personbil
Militärt förarbevis för lastbil (med eller utan släp)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tjänsterresor och övernattning förekommer
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: Enl överenskommelse
Lönespann: 30 000-35 000 kr/mån beroende på utbildning, kompetens och erfarenhet.
Upplysningar om befattningen
Håka Jarnsvall
Information om rekryteringsprocessen
Annie Egede Uppström
Fackliga företrädare
OFRO: Krister Forsberg
OFR/S: Senadina Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du enkelt och konkret motiverar varför just du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123169".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA
Jobbnummer
9862587