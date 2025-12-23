Materialstyrare Till Nammo
I en bransch där kraven är höga och tempot snabbt bygger Nammo lösningar som påverkar nationers och individers säkerhet varje dag. Hos oss får du arbeta nära verksamheten, optimera flöden och bidra till effektiv materialstyrning i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och leveransprecision är centrala.
DIN VARDAG
Som Materialstyrare har du det övergripande ansvaret för att optimera lagernivåerna av inköpt material och fungerar som länken mellan order och logistik och inköp. Du arbetar nära planering och produktion och säkerställer att material finns tillgängligt i rätt tid för att stödja produktionsplanen. Man kommer ingå i ett teamet planering och beredning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson mellan inköp och planering för att säkerställa leverans i rätt tid
Optimera lagernivåer av inköpt material
Stötta planering i den dagliga verksamheten genom uppföljning av inköpt material
Beräkna materialbehov på kort och lång sikt för att optimera kapitalbindning i förråd
Ansvara för low rotation products och hantering av material från externa lager
Upprätta, utveckla och förankra rutiner, instruktioner och arbetssätt inom materialstyrning
Delta i projekt och förbättringsarbete kopplat till materialstyrning
Sätta taktiska planer för materialstyrning tillsammans med Temaleader Order
Tjänsten är placerad i Karlsborg och rapporterar till Order- och logistikchef.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, analys och samarbete står i centrum, och som vill bidra till stabila, effektiva och kvalitetssäkrade materialflöden.
Du har:
Erfarenhet av arbete i affärssystem/ERP med fokus på logistik och inköp
Minst 3 års självständigt arbete med inköp
Erfarenhet från tillverknings- eller processindustri
Vana att arbeta med ständiga förbättringar
Goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper i MS Office
Meriterande är:
Högskoleutbildning inom logistik, inköp eller motsvarande
Erfarenhet av projekt och förbättringsarbete i samarbete mellan verksamhet och inköp
Som person är du strukturerad, analytisk och kommunikativ. Du är driven, lösningsorienterad och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar över funktioner för att uppnå verksamhetens mål.
VILL DU VETA MER?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig.I den här rekryteringen samarbetar Nammo med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46 703 020 273.Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-01-11.
OM NAMMO
Nammo-koncernen har ca 4 000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering.Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 634 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag där Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela verksamheten. Så ansöker du
