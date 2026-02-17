Materialstyrare
Vi söker nu en Materialstyrare för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Uppdraget är placerat i Linköping och syftar till att stärka upp produktionsverksamheten genom att säkerställa att material finns på plats i rätt tid. Rollen är central för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde och stötta befintlig Materialplanerare.
Om uppdraget
Som Materialstyrare kommer du att arbeta operativt med intern materialdrivning och säkerställa att material till produktionen levereras enligt plan. Du blir en viktig länk mellan materialplanering, inköp och produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och följa upp materialflöden internt
Säkerställa att material finns tillgängligt i rätt tid för produktion
Ha löpande dialog med materialplanerare, inköp och produktion
Identifiera och proaktivt hantera avvikelser i materialflödet
Bidra till förbättrad koordinering och planering inom materialhantering
Rollen är operativ och kräver ett högt eget driv samt god förståelse för materialflöden i en produktionsmiljö.
Din Profil
Erfarenhet från liknande roll, exempelvis som Materialkoordinator eller Materialstyrare
Erfarenhet av arbete i ERP-system
God förståelse för materialhantering, koordinering och planering i produktionsmiljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Personliga egenskaper värderas högt. Du är självgående, strukturerad och har ett starkt driv. Vidare har du god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor.
Övrig information
Säkerhet: Krav på godkänd säkerhetsprövning före uppdragsstart. För vissa roller kan detta även innebära krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Materialstyrare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9748767