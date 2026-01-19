Materialplanerare till produktion i Stockholm
Om uppdraget
Vi söker dig som vill vara en del av vårt Supply Chain-team inom produktionen i Järfälla. Du blir en viktig del i samarbetet mellan Projekt, Produktion och Procurement med huvudsakligt fokus på att säkerställa rätt materialtillgång för att möta ökade produktionsvolymer.
Utöver det operativa ansvaret har du en central roll i att analysera och vidareutveckla materialplaneringen för att minska ledtider, sänka kostnader och öka effektiviteten. Rollen innebär nära samarbete med flera interna funktioner och möjlighet att påverka både arbetssätt och processer.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Materialplanerare kommer du att arbeta med följande:
• Ta del av kommande inköpsbehov i nyutvecklingsprojekt * Optimera och löpande justera materialstyrningsparametrar för hög servicegrad till lägsta möjliga kostnad * Säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid * Identifiera utgånget och obsolet material för kassation * Tillsammans med planering och inköp granska och effektivisera hela flödet från inköp till leverans * Eskalera till inköp vid leverantörer som inte levererar i tid till produktion * Optimera och digitalisera arbetsflöden i IFS * Lämna förslag på vidareutveckling av materialplanerarollen * Bidra till att nå företagets och avdelningens mål
Din profil
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med ansvar och variation i vardagen. Du har ett genuint intresse för logistik och materialplanering och ser digitalisering som ett naturligt verktyg för att skapa effektivare och mer hållbara lösningar.
Du är kommunikativ och social, har lätt för att samarbeta med många interna intressenter och trivs i en produktionsnära miljö. Du är nyfiken, lyhörd och har en positiv inställning till förändring och förbättring.
Personliga egenskaper
• Strukturerad och ansvarstagande * Lösningsorienterad med framåtanda * Kommunikativ och samarbetsinriktad * Flexibel och initiativtagande * Trivs i en roll som kombinerar analys med praktiskt genomförande
Praktisk information
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid 100 % Startdatum: 9 mars 2026 Sista dag att ansöka är 18 februari 2026 Övrigt: Säkerhetsprövning krävs innan start
