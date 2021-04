Materialplanerare/Controller till kund i Oskarshamn - Adecco Sweden AB - Logistikjobb i Oskarshamn

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Logistikjobb / Oskarshamn2021-04-21Till vår kund i Oskarshamn söker vi nu en Materialplanerare/Controller.Är du en initiativtagande materialplanerare/controller med stort kundfokus och med erfarenhet och intresse för logistik och effektiva flöden?Då har vi uppdraget för dig!2021-04-21Som Materialplanerare kommer du att ingå i ett härligt team som präglas av omtänksamhet, hjälpsamhet och högt i tak.Vem är du?Vi söker dig som inte tvekar att anta utmaningar, den analytiska problemlösaren som brinner för samarbete. Du bör ha en gedigen yrkesgrund att stå på för att på bästa sätt leverera ställda önskemål samt god förmåga att kommunicera internt och externt, eftersom mycket kundkontakter är internationella även på engelska.Vidare är det viktigt att du:Har en högskoleutbildning med inriktning mot logistik eller har vad vi bedömer vara motsvarande akademisk examen eller annan motsvarande erfarenhet.Har minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Är en mycket van Office användare och gärna med erfarenhet av Olikview, Power-Bi eller likande.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag med placering hos vår kund. Uppdraget kommer att starta omgående, senast den 3/5 och beräknas juli ut till att börja med.Självklart har vi kollektivavtal och olika förmåner så som friskvårdsbidrag och kompetensutveckling.Vi tillsätter löpande så skicka in din ansökan redan idag!Om ansökan:I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester samt videointervju som du själv spelar in via en länk vi skickar till dig på mejl. För att gå vidare i rekryteringsprocessen är det viktigt att du omgående gör testerna samt videointervjun.Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vilka är vi på Adecco?Det råder inga tvivel om varför väckarklockan ringer på morgonen. Varje dag kliver vi upp, sträcker på oss och tar sikte på att flytta gränser och utmana normer för att skapa en framtid där alla får plats.Vi tror att passion och relation tillsammans kan göra det oväntade på arbetsplatser och flytta förväntningar framåt. Som ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag kommer vi med nya perspektiv och processer som utvecklar företaget i takt med lönsamheten.Vi vänder på stenar, rotar i gömmor och tänker nytt för att vi tror att den bästa matchningen inte behöver betyda det förväntade. För dig som letar jobb betyder det att vi inte nöjer oss med att du blir anställd, vi vill se till så att du får rätt förutsättningar för att göra ditt bästa jobb i karriären.Då gör vi skillnad på riktigt. För samhället, för företaget, för arbetstagaren.Och då skapar vi framtidens jobb. För alla. Idag.Kontaktuppgifter:Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:Carina FalckHar du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Adecco Sweden AB5709055