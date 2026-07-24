Materialplanerare
OnePartnerGroup Umeå AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vindeln Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vindeln
2026-07-24
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Vill du ta en nyckelroll i en framgångsrik industriverksamhet där du får kombinera planering, leverantörskontakter och utvecklingsarbete?
Nu söker Cranab i Vindeln en materialplanerare som vill vara med och säkerställa effektiva materialflöden samtidigt som du bidrar till företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som materialplanerare hos Cranab ansvarar du för att säkerställa att rätt material finns på plats. Rollen är central för verksamheten och innebär daglig kontakt med både leverantörer och interna funktioner.
Du kommer att arbeta nära produktion, planering och inköp, där du är en viktig länk för att skapa effektiva flöden och hög leveranssäkerhet. Det finns även möjlighet att vara delaktig i utvecklings- och förbättringsarbete inom planeringsfunktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och säkerställa materialförsörjning
Hantera inköp av produktionsmaterial och förnödenheter
Följa upp leveranser och ha löpande dialog med leverantörer
Arbeta proaktivt för att identifiera och hantera eventuella materialbrister
Samarbeta med produktion, planering och andra interna funktioner
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, processer och systemProfil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera analys, samarbete och problemlösning. Du har vana av liknande arbetsuppgifter och en god affärsförståelse och känner dig trygg i dialogen med leverantörer och andra samarbetspartners. Som person är du noggrann, nyfiken och prestigelös. Du trivs i förändring och ser möjligheter att utveckla både arbetssätt och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Kunskap inom materialplanering, inköp eller logistik
God systemvana
Förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika intressenter
Behärskar svenska och engelsk i tal och skrift
Ett ansvarstagande arbetssätt där du ser risker i tid och agerar därefter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av affärssystem som Monitor, SAP eller liknande
Utbildning inom logistik, produktionsteknik eller motsvarande
Intresse för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Därför ska du välja Cranab
Cranab är en väletablerad och attraktiv arbetsgivare med stark förankring i Vindeln. Här får du möjlighet att bli en del av en verksamhet med hög kompetens, stark framtidstro och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas.
Du erbjuds en varierad roll med stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att forma framtidens arbetssätt inom planering och materialförsörjning.
Om anställningen
Placeringsort: Vindeln
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till viss flexibilitet och arbete på distans finnsSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Cranab med OnePartnerGroup. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Ammi.Andersson@onepartnergroup.se
(mailto:Ammi.Andersson@onepartnergroup.se
) eller Björn.Edberg@onepartnergroup.se
(mailto:Bj%C3%B6rn.Edberg@onepartnergroup.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.cranab.com/sv/home/
922 32 VINDELN Arbetsplats
Cranab AB Kontakt
Kandidatansvarig
Ammi Andersson ammi.andersson@onepartnergroup.se +46720757627 Jobbnummer
10011004