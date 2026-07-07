Materialplanerare
Saab Aktiebolag / Logistikjobb / Karlskrona Visa alla logistikjobb i Karlskrona
2026-07-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskrona
, Växjö
, Lund
, Landskrona
, Halmstad
eller i hela Sverige
Materialplanerare
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Materialplaneraren utför planering och uppföljning inom ramen för inköpsorganisationen med målsättning att säkerställa materialtillgång i tid för projekten. Du koordinerar, prioriterar och kommunicerar materialstatus till dina kollegor både i linjen och i projektorganisationen. Arbetet utförs i tätt samarbete med partners inom både inköpsorganisationen och övrig verksamhet. Detta är en självständig roll där stort ansvar ligger på dig i att styra och driva ditt eget arbete utifrån pågående och planerade projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa materialplanering baserad på gällande leveransplaner och tillgänglig kapacitet
Övervaka ERP-systemet med målsättning att materialleverans sker före start av respektive produktionsaktivitet
Analysera materialtillgängligheten med målsättningen att minimera problem i produktionen med en hög leveransprecision
Regelbundet uppdatera status kring pågående inköp och materialleveranser enligt information från inköpsorganisationenPubliceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig med intresse för inköp, projektplanering och/eller logistik. Du bör ha ett proaktivt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera en konstant föränderlig arbetsdag med många pågående uppdrag samtidigt. Det är meriterande om du har relevant utbildning så som ekonomi, logistik etc.
För att lyckas i rollen behöver du vara engagerad, ha en positiv attityd och ett stort driv att nå uppsatta mål. Du behöver en god analytisk förmåga samt förmåga att lösa och prioritera uppkomna problem, samt ta beslut kring dessa självständigt. Eftersom rollen inkluderar kontakt med flertalet intressenter och krav på samarbete med dessa krävs att du uppskattar den pågående dialogen och har en god social förmåga. Kvalifikationer
Goda kunskaper i affärssystem och Excel
God förmåga att kommunicera både muntligt och i skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995866