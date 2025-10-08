Materialoperatör
The Absolut Company AB / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2025-10-08
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Absolut Company AB i Kristianstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
OM OSS
The Absolut Group (TAG) har globalt ansvar för produktion, innovation, förpackningsutveckling och marknadsföring av ett stort utbud av premium spritvarumärken. Varumärkena består av det ikoniska Absolut Vodka, världens mest prisbelönta gin, Beefeater, den ledande smaksatta romen, Malibu och den bästa kaffelikören, Kahlúa. Dessutom ingår tequilavarumärken som Altos och hantverksginsorter som Monkey 47. The Absolut Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Pernod Ricard som är världsledande inom vin och sprit.
Vi strävar efter att omdefiniera den globala spritmarknaden och världen vi lever i genom att inspirera människor från olika bakgrunder att samlas för att blanda drinkar och idéer, respektfullt och ansvarsfullt. Vi har en lång historia av ett starkt hållbarhetsengagemang och att göra rätt för våra konsumenter, medarbetare, samhället och miljön.
OM ROLLEN
Brinner du för att jobba med ikoniska varumärken, främja innovation och leverera exceptionella konsumentupplevelser? Vill du vara en del av ett internationellt och inkluderande team som värdesätter samarbete, kreativitet och lekfullhet? Då är The Absolut Group rätt för dig!
Vår Materialhanteringsavdelning i Åhus söker dig som gillar teknik, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetet bedrivs på tvåskift.
I den här rollen ansvarar du för att:
Ta emot och hantera produktionsmaterial med truck
Planera lagerutrymme och säkerställa materialtillgång
Säkerställa att arbetet följer dokumentation, produktionsplan och säkerhetsföreskrifter
Medverka vid service, felsökning och förbättringsarbete
Materialpåfyllning och hantering av maskinstörningar
OM DIG
Vi söker dig med tekniskt intresse och gärna gymnasieutbildning med yrkesteknisk inriktning eller arbetslivserfarenhet som maskinoperatör inom tillverkande industri. Du har ett starkt kvalitetstänk och trivs med att lösa uppgifter tillsammans med ditt team.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har truckbehörighet A och B samt B-körkort
Uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Engelska är meriterande
Är noggrann, ansvarstagande och har ett personligt driv
Är flexibel, självständig och initiativtagande
Ser möjligheter till förbättring och bidrar till en positiv arbetsmiljö
VAD VI ERBJUDER
Inom The Absolut Group tror vi att mångfald och inkludering är avgörande för vår framgång. Vi arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats som speglar det diversifierade samhälle och de globala konsumenter vi kommer i kontakt med. Det är därför vi är stolta över att idag ha fler än 47 nationaliteter bland 1 000 anställda världen över och att vara erkända bland Forbes World's Best Employers och Equileap's top 100 Employers for Gender Equality.
Dessutom erbjuder vi ett konkurrenskraftigt och omfattande förmånspaket, inklusive tillgång till en bra personalrestaurang, gym och idrottshall. Vi erbjuder också många utvecklingsmöjligheter och karriärutveckling hos en global ledare inom dryckesindustrin. Med vår starka samhörighet skapar vi en kultur som vi kallar convivialité. Du är välkommen till The Absolut Group som du är!
ANSÖKAN
Är den här rollen intressant för dig? Tveka inte att skicka din ansökan till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om rollen, kontakta gärna Lisa Paulsson, Manager Material Handling (lisa.paulsson@pernod-ricard.com
), eller för frågor om processen, kontakta gärna Caisa Hansson, HR Administrator & Talent Acquisition Specialist (caisa.hansson@pernod-ricard.com
). Vi går löpande igenom inkomna ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-11-07. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Absolut Company AB
(org.nr 556015-0178), https://theabsolutgroup.com/careers/
Stuvaregatan 5 (visa karta
)
296 35 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sateliten Jobbnummer
9546386