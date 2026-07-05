Materialmasterdataspecialist | Jefferson Wells | Finspång
Experis AB / Logistikjobb / Finspång Visa alla logistikjobb i Finspång
2026-07-05
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
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eller i hela Sverige
Är du noggrann, analytisk och har erfarenhet av SAP och masterdata? Som Materialmasterdataspecialist får du en central roll i arbetet med att säkerställa hög datakvalitet och effektiva informationsflöden i en spännande industriverksamhet.
Om uppdraget
I rollen ansvarar duför hantering och kvalitetssäkring av materialmasterdata med huvudsakligt fokus på SAP. Du arbetar dagligen i SAP, Teamcenter och Microsoft 365 och samverkar med flera delar av verksamheten. Tjänsten innehåller både operativa uppgifter och möjlighet att bidra till förbättringsarbete och processutveckling. Du arbetar nära funktioner som konstruktion, orderkonstruktion, inköp och leverans för att säkerställa korrekta och effektiva informationsflöden.
Uppdragets start: 2026-09-14 - 2027-03-31
Plats: Finspång
Arbetsuppgifter
* Hantera och kvalitetssäkra materialmasterdata i SAP
* Säkerställa korrekt och uppdaterad information i affärssystemen
* Arbeta operativt i SAP, Teamcenter och Microsoft 365
* Genomföra analyser av större datamängder och identifiera avvikelser samt förbättringsmöjligheter
* Samverka med närliggande funktioner inom verksamheten
* Delta i och på sikt driva processutveckling inom masterdataområdet
* Bidra till effektiva och kvalitetssäkrade informationsflöden
Vem är du?
Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och noggrann. Du har ett starkt sinne för detaljer samtidigt som du kan se helheten och förstå hur olika processer påverkar varandra. Du är kommunikativ och trivs med många kontaktytor i organisationen.
Kompetenskrav
* Erfarenhet av arbete i ERP-system, gärna SAP
* Erfarenhet av logistik, planering eller masterdatahantering
* God systemvana och erfarenhet av Microsoft 365
* Erfarenhet av att analysera data och arbeta strukturerat med datakvalitet
* God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av Teamcenter
* Erfarenhet av Qlik Sense eller Tableau
* Erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Anna Lundström 021-15 12 08 eller via e-post: anna.a.lundstrom@manpower.se
. Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet.
Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
612 40 FINSPÅNG Arbetsplats
Finspång Kontakt
Contact
Anna Lundström anna.a.lundstrom@manpower.se Jobbnummer
9992798