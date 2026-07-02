Materialkoordinator till Saab Aeronautics
Skill Kompetenspartner AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-07-02
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, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som materialkoordinator har du en central roll i att säkerställa materialtillgänglighet och leveransprecision till produktionen. Du är ansvarig för uppföljning av materialflöden och leveransprognoser samt fungerar som en viktig länk mellan produktion, planering, inköp och andra interna funktioner.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Prioritera körordning och material utifrån verksamhetens och kundernas behov
Följa upp och kommunicera materialstatus samt leveransprognoser till produktionsledning och interna kunder.
Identifiera och markera kritiska artiklar i affärssystemet (IFS/Sharp) för att säkerställa snabb hantering.
Initiera, driva och följa upp åtgärder vid leveransavvikelser eller materialbrister, särskilt för kritiska artiklar
Ställa krav på intern produktion, inköp, kvalitet och produktionsteknik vid störningar, sena leveranser, returer eller kvalitetsavvikelser.
Ta fram analyser och statistik kring materialbrister och avvikelser för att identifiera trender och förbättringsområden
Arbeta proaktivt för att minska bristsituationer och skapa stabila materialflöden.
Samarbeta nära produktionsledare, planering och inköp för att säkerställa rätt prioriteringar och leverans i tid
Säkerställa att planeringsdata i affärssystemen är korrekt och uppdaterad för att möjliggöra effektiva beslut
Din profil För att trivas och lyckas i rollen som materialkoordinator tror vi att du är en strukturerad person som trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar snabbt kan ändras. Du har förmåga att se helheten i materialflöden och produktionsprocesser och trivs med att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter, samtidigt som du kan arbeta noggrant med detaljer.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från tillverkande industri och en god förståelse för produktion- och materialflöden
Utbildning inom logistik, planering eller inköp alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna IFS eller liknande.
Goda kunskaper i Excel
Behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi även att du är självgående, initiativtagande och trygg med att fatta beslut när situationen kräver det. Du har förmågan att driva frågor framåt, kravställa mot andra funktioner och följa upp att åtgärder genomförs.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Uppdraget kommer initialt vara ett konsultuppdrag med anställning hos oss på Skill. Uppdragslängden kan variera men brukar i regel sträcka sig mellan 6-12 månader. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning och på sikt även möjlighet till anställning direkt hos Saab.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
På grund av semestertider kommer urval och återkoppling att påbörjas först under vecka 33. Tack för ditt tålamod och vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8001649-2082944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9989896