Materialkoordinator till Saab Aeronautics

Skill Kompetenspartner AB / Logistikjobb / Linköping
2026-07-02


Visa alla logistikjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Arbetsuppgifter
Som materialkoordinator har du en central roll i att säkerställa materialtillgänglighet och leveransprecision till produktionen. Du är ansvarig för uppföljning av materialflöden och leveransprognoser samt fungerar som en viktig länk mellan produktion, planering, inköp och andra interna funktioner.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:

Prioritera körordning och material utifrån verksamhetens och kundernas behov

Följa upp och kommunicera materialstatus samt leveransprognoser till produktionsledning och interna kunder.

Identifiera och markera kritiska artiklar i affärssystemet (IFS/Sharp) för att säkerställa snabb hantering.

Initiera, driva och följa upp åtgärder vid leveransavvikelser eller materialbrister, särskilt för kritiska artiklar

Ställa krav på intern produktion, inköp, kvalitet och produktionsteknik vid störningar, sena leveranser, returer eller kvalitetsavvikelser.

Ta fram analyser och statistik kring materialbrister och avvikelser för att identifiera trender och förbättringsområden

Arbeta proaktivt för att minska bristsituationer och skapa stabila materialflöden.

Samarbeta nära produktionsledare, planering och inköp för att säkerställa rätt prioriteringar och leverans i tid

Säkerställa att planeringsdata i affärssystemen är korrekt och uppdaterad för att möjliggöra effektiva beslut

Din profil För att trivas och lyckas i rollen som materialkoordinator tror vi att du är en strukturerad person som trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar snabbt kan ändras. Du har förmåga att se helheten i materialflöden och produktionsprocesser och trivs med att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter, samtidigt som du kan arbeta noggrant med detaljer.
Vi tror att du har:

Erfarenhet från tillverkande industri och en god förståelse för produktion- och materialflöden

Utbildning inom logistik, planering eller inköp alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet

Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna IFS eller liknande.

Goda kunskaper i Excel

Behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift

För att lyckas i rollen ser vi även att du är självgående, initiativtagande och trygg med att fatta beslut när situationen kräver det. Du har förmågan att driva frågor framåt, kravställa mot andra funktioner och följa upp att åtgärder genomförs.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Uppdraget kommer initialt vara ett konsultuppdrag med anställning hos oss på Skill. Uppdragslängden kan variera men brukar i regel sträcka sig mellan 6-12 månader. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning och på sikt även möjlighet till anställning direkt hos Saab.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
På grund av semestertider kommer urval och återkoppling att påbörjas först under vecka 33. Tack för ditt tålamod och vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8001649-2082944".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta)
582 54  LINKÖPING

Jobbnummer
9989896

Prenumerera på jobb från Skill Kompetenspartner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skill Kompetenspartner AB: