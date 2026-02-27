Materialkontrollant till Skultuna Induflex
Materialkontrollant med kemisk bakgrund
Skultuna, Västerås | Heltid | 2-skift
Vill du arbeta i en central roll där kvalitet, materialkunskap och produktion möts? Nu söker vi en noggrann och engagerad materialkontrollant till vårt nyinvesterade laboratorium i Skultuna.
Hos oss blir du en viktig del av kvalitetsarbetet och fungerar som en länk mellan produktion och utveckling. Du arbetar nära verksamheten och bidrar aktivt till att säkerställa att våra produkter uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
Om rollen
På grund av ökad beläggning förstärker vi nu teamet med en materialkontrollant som huvudsakligen arbetar 2-skift.
Du arbetar med löpande provtagning, materialkontroll och analys av våra laminerade foliematerial. Arbetet innefattar både praktiskt laboratoriearbete och dokumentation, samt aktiv medverkan i avvikelsehantering och förbättringsarbete.
Vårt moderna laboratorium ligger vägg i vägg med produktionen, vilket ger dig en nära koppling till processerna och snabba beslutsvägar.
Huvudsakliga arbetsuppgifterLöpande provtagning och materialkontroll i produktion
Utföra tester och mätningar enligt fastställda rutiner
Dokumentera och rapportera kontrollresultat
Identifiera avvikelser samt delta i felsökning och förbättringsarbete
Stödja utvecklingsavdelningen med materialanalyser och provkörningar
Vi söker dig som harErfarenhet av kvalitetskontroll, materialkontroll eller laboratoriearbete
Grundläggande kunskaper i kemi och säker hantering av kemiska ämnen
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
MeriterandeErfarenhet av plast-, film- eller foliematerial
Kunskap inom materialteknik eller analysmetoder
Erfarenhet av arbete enligt kvalitetsledningssystem (t.ex. ISO)

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och självgående
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Nyfiken på material och processer
Tjänsten kräver daglig närvaro i fabriken i Skultuna. Anställningen är på heltid och skiftarbete (främst 2-skift) förekommer.
Om Skultuna Flexible
Skultuna Flexible är en global leverantör inom flexibla laminat med produktion i världsklass och avancerad forskning och utveckling. Vi har ett strategiskt fokus på hållbarhet - både avseende marknadsfokus kopplat till energiomställning men även i form av att erbjuda kunder hållbarare alternativ i vårt produktsortiment. Våra kärnvärden - innovation, stabilitet, erfarenhet och flexibilitet - genomsyrar allt vi gör.
Vi har nyligen genomfört betydande investeringar och driver flera utvecklingsprojekt för fortsatt tillväxt.
Skultuna Flexible är en del av koncernen Skultuna Induflex. Huvudkontoret för Skultuna Induflex finns i Skultuna. Koncernen har kontor och produktionsanläggningar i Belgien och Kina.
Vill du vara en viktig del av vårt kvalitetsarbete och bidra till att säkerställa produkter i absolut toppklass?
Välkommen till Skultuna Induflex! https://skultunainduflex.com/
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Sista ansökningsdag är den 22 mars, urval och intervjuer ske löpande under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Joachim Nordberg Quality and environment manager Skultuna Induflex, 073-068 24 76. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Joon Fröberg 070-616 00 79
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
