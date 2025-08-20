Materialingenjör inom AM till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med den senaste teknologin inom metallbaserad additiv tillverkning? Siemens Energy söker nu en engagerad och nyfiken materialingenjör till vårt expertteam i en forskningsintensiv miljöArbetsuppgifter
Som materialingenjör inom additiv tillverkning kommer du att:
Utföra metallurgiska undersökningar av AM-tillverkade metallkomponenter
Genomföra mikrostrukturella och mekaniska analyser med standardiserade labbmetoder
Stötta processutveckling och kvalitetsarbete
Dokumentera resultat på ett tydligt och strukturerat sätt
Arbeta tätt med tvärfunktionella team i ett dynamiskt FoU-sammanhang Profil
Civilingenjörsexamen eller master i materialvetenskap, metallurgi eller närliggande område
God teoretisk förståelse för metalliska material och tillverkningsprocesser
Tidigare arbetslivserfarenhet krävs inte - vi välkomnar nyutexaminerade
Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Svenska är meriterande
Du är noggrann, systematisk och har en stark vilja att utvecklas
Hos Siemens Energy blir du en del av ett globalt företag där hållbarhet, innovation och teknik möts. Vi erbjuder dig möjligheten att växa i din yrkesroll och bidra till utvecklingen av framtidens energilösningar.
Ansökningsförfarande
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag.
Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64. Ersättning
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Lina Andersson lina.andersson@skill.se Jobbnummer
