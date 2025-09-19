Materialhanterare till Volvo Trucks i Göteborg | Heltid
Vill du ta nästa steg i din karriär inom logistik och materialhantering? Nu söker Volvo Trucks i Lundby en initiativtagande materialhanterare till teamet som ansvarar för garantimaterial av tunga fordon. En spännande möjlighet för dig som vill arbeta på ett ledande globalt företag - med start omgående!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo Trucks. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden. Uppdragets längd är inledningsvis på 3 månader, med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som materialhanterare blir du en viktig del av ett team på totalt 8 personer, som tillsammans hanterar garantimaterial för lastbilar och bussar. Rollen innebär både administrativt och fysiskt arbete - perfekt för dig som gillar variation och ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Mottagning, registrering och inspektion av inkommande garantimaterial
* Kontroll av gods enligt garantiregelverk - godkänna eller avslå garantireklamationer
* Lagring och sortering av material
* Avsändning av material till rätt mottagare
* Utskrotning av garantimaterial vid behov
* Sortering av förpackningsmaterial
* Delta i och bidra till förbättringsarbete i verksamheten
Övrig information:
Start: Omgående
Uppdragslängd: 3 månader, med chans till förlängning
Arbetstider: Måndag-fredag 07.00-16.00
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som materialhanterare tror vi att du är en driven och självgående person som gillar att ta ansvar och ser vad som behöver göras. Du har ett gott öga för detaljer och tycker om att arbeta strukturerat.
Vi söker dig som:
* Är initiativtagande och lösningsorienterad
* Har ett intresse för fordon, logistik eller teknik
* Är noggrann och kvalitetsmedveten
* Har god samarbetsförmåga och fungerar väl i team
Innehav av traverskort är starkt meriterande.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hanna Strömhäll, via e-post: hanna.stromhall@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
