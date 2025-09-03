Materialhanterare till Umeå
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Umeå Visa alla logistikjobb i Umeå
2025-09-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vår kund i läkemedelsbranschen söker nu dig med erfarenhet inom lager som vill utvecklas som materialhanterare på en mindre avdelning som tillhör enheten Supply Chain. Avdelningen ansvarar för att förse verksamhetens tillverkningsavdelning med insatsvaror samt utleverans av tillverkade produkter. I denna roll kommer du att rotera med arbetsuppgifter och kommer tillsammans med dina fyra kollegor att utveckla avdelningen tillsammans. Läs mer och ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval för denna tjänst.
OM TJÄNSTEN
Arbetsgruppen består idag av ett mindre sammansvetsat team som du kommer ha ett nära samarbete med, och höga krav ställs på noggrannhet, hygienrutiner och din förmåga att följa skrivna instruktioner och uppsatta rutiner.
I den här tjänsten arbetar du på olika arbetsstationer och får ständigt möjlighet till nya kunskaper och personlig samt professionell utveckling. Du kommer att ha digitala verktyg till din hjälp, och vi ser gärna att du har en nyfikenhet i att lära dig nyttja dem på bästa sätt. Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp.
Arbetet innebär en del tunga lyft, därför behöver du vara vid god fysik förmåga och kunna hantera ett varierat arbetstempo.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att processen går via Academic Work men du blir anställd direkt av vår kund.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär traditionellt lagerarbete och du kommer till exempel att arbeta med:
• Godsmottagning
• Inlagring
• Lagerplock
• Inventering
• Komma med idéer och tillsammans med gruppen vara med och förbättra och utveckla avdelningen
VI SÖKER DIG SOM
• Behärskar god svenska för att kunna arbeta efter instruktioner, samt har förståelse i engelska
• Har gymnasial utbildning
• Har erfarenhet av lagerarbetare
• Är van vid att föra dokumentation, samt är van vid att arbeta efter skrivna instruktioner.
Det är meriterande om du har
• Truckkort A2 samt B2
• Arbetat inom läkemedels- eller livsmedelsbranschen
• Erfarenhet av GMP
Vi ser det vidare som positivt om du bor i eller i närheten av Umeå, då behovet är relativt omgående.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Innan anställning kommer det att göras en bakgrundskontroll samt drogtest.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en aktör med stark närvaro inom logistik och supply chain, känd för sin effektiva hantering och moderna processer. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9488981