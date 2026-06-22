Materialhanterare till Scania Oskarshamn
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2026-06-22
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Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar – kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri – genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Vill du utvecklas och nå dina personliga mål tillsammans med ett av transportbranschens starkaste varumärken? Är du kvalitetsmedveten, flexibel och noggrann? Då är rollen som materialhanterare på Scania något för dig.
Om Rollen
Som materialhanterare är du en viktig länk i vårt logistikflöde genom att se till att montörerna som arbetar på monteringslinan får rätt material i rätt tid – antingen manuellt eller med hjälp av lyftverktyg och truck. Arbetet är taktstyrt och innebär både självständigt arbete och samarbete i ett engagerat team. Du får stort eget ansvar och vi uppskattar att du bidrar med nya idéer och lösningar i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Förse dina kollegor på produktionslinan med material
Truckkörning samt plock av material enligt riktlinjer
Säkerställa materialkvaliteten
Vem är du?
Du är en lagspelare som tar egna initiativ, sätter säkerheten först och är öppen för feedback. Du värdesätter laganda och har ett utåtriktat, positivt förhållningssätt.
Du har även:
Fullständig gymnasieexamen eller minst 5 års arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet att arbeta skift
Mycket goda förutsättningar att ta dig till arbetsplatsen utifrån de olika skiften
God fysisk arbetsförmåga då arbetet sker i ett högt tempo och i vissa fall inkluderar tunga moment – vi erbjuder ergonomiska hjälpmedel och utbildning för att du ska känna dig trygg i rollen
Truckkort och erfarenhet av arbete inom industri och produktion är meriterande.
Vi välkomnar sökande av alla bakgrunder – din unika erfarenhet och dina perspektiv är värdefulla för oss.
Vilka är vi?
På Scania i Oskarshamn tillverkar vi och monterar komponenter till fordonets hytt— från rulle med plåt till färdig hytt för levereras till någon av våra monteringsanläggningar i Södertälje, Zwolle eller Anger. Det är en spännande process att vara med i, och hos oss ingår du i ett engagerat, stöttande och inkluderande team. Vi värdesätter lagarbete och ser varje medarbetares unika perspektiv som en viktig del i att uppnå våra höga kvalitetskrav. Vår innovationskultur uppmuntrar kontinuerliga förbättringar och personlig utveckling.
Scania erbjuder
För att du ska få en bra start inleds anställningen med en introduktionsutbildning där du får veta mer om Scanias kärnvärden och kultur, din arbetsroll samt den ergonomiska arbetsmiljön. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt. Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, resultatbonus och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Ansök gärna så snart som möjligt – urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. En hälsoundersökning och en bakgrundskontroll kan komma att genomföras för den här tjänsten. Tjänsten är initialt en visstidsanställning med placering i Oskarshamn.
Detta är en samlingsannons för våra tjänster som materialhanterare inom alla våra produktionsområden. Din rekryterare kommer att rekommendera dig för det område som passar just dig och dina personliga förutsättningar bäst.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
Södra Fabriksgatan 8-10 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
9973577