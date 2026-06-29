Materialhanterare till Hjälpmedel SAM
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM / Finmekanikerjobb / Gävle Visa alla finmekanikerjobb i Gävle
2026-06-29
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Hjälpmedel SAM arbetar med hjälpmedel för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med logistik, inköp, lagerhantering, rekonditionering av hjälpmedel, tekniskt underhåll av hjälpmedel, utprovningar och anpassningar samt information och utbildning.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
På logistikenheten ansvarar vi bland annat för inköp, godsmottagning, plockning av kundorder samt rengöring och rekonditionering av hjälpmedel som kommer i retur.
Som materialhanterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• rengöring
• packning
• plockning.
Hos oss får du
• personlig introduktion i nya arbetsuppgifter
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet till olika ansvarsområden.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och serviceinriktad med ett intresse av att hjälpa andra. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar. Du är noggrann och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete effektivt, du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens.
I rollen som materialhanterare ska du
• ha datorvana.
Har du tidigare erfarenhet av tvätt och rengöring, gods- och materialhantering är det meriterande samt om du har truckkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämndförvaltningen ansvaras för forskning och utveckling inom socialt arbete, bredbandsnätet RegNet och med att hjälpa de som behöver hjälpmedel i vardagen att hitta rätt stöd. I samverkan med länets kommuner delar vi kunskap och resurser och skapar förutsättningar för bättre möjligheter och ökad livskvalitet hos länets invånare.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM Kontakt
Anders Löfgren, logistikchef anders.lofgren@regiongavleborg.se 072-218 83 80 Jobbnummer
9982367