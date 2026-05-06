Materialhanterare till byggarbetsplats, Stockholm
2026-05-06
Vi söker nu en erfaren och självgående materialhanterare till ett av våra byggprojekt i Stockholm. Hos oss får du en central roll i produktionen där du ansvarar för materialflödet, ordning på arbetsplatsen och att driften fungerar smidigt utan avbrott.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare och hantera material på arbetsplatsen
Ta emot, kontrollera och registrera leveranser (bl.a. i Teams)
Kontrollera leveranser mot beställningar och tillval
Hantera returer i samarbete med fabrik/leverantör
Vara behjälplig vid lyft med kran
Säkerställa att material finns på rätt plats i rätt tid
Ansvara för el, belysning och värme i lägenheter under produktion
Hålla ordning och struktur på byggarbetsplatsen
Tömma sopcontainrar och hantera avfall
Fylla på förbrukningsmaterial (t.ex. skruvcontainer)
Ansvara för förrådscontainer och bodar (städning, påfyllning av kaffe, papper m.m.)
Säkerställa att första hjälpen och brandskydd finns på plats
Kontrollera och underhålla byggstaket
Genomföra skyddsronder varannan vecka
Säkerställa att skyltning och reklam är korrekt uppsatt
Samla in och hantera material för återanvändning (t.ex. stämp och bockryggar)
Bidra till att produktionen aldrig stannar uppDina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Strukturerad & noggrann
Initiativtagande
Självgående
God samarbetsförmåga
Vi erbjuder
En central och ansvarsfull roll där du är nyckelperson för att produktionen ska flyta på utan avbrott
Ett engagerat och sammansvetsat team
Varierande arbetsdagar med stor frihet under ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetsflöden, rutiner och struktur på arbetsplatsen
Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: rekrytering@designhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Materialhanterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Designhus Uppsala AB
(org.nr 556744-3337), https://designhus.se/
132 37 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9895977