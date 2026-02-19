Materialhanterare sökes till produktionsenhet i Halmstad!
Materialhanterare sökes till produktionsenhet i Halmstad!

Uniflex AB / Lagerjobb / Halmstad
2026-02-19
Publiceringsdatum2026-02-19

Om tjänsten
Har du erfarenhet av lager och truckkörning? Är du självgående, initiativrik och redo att ta dig an en roll där du både utvecklas och bidrar till förbättringar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker just nu en materialhanterare till en produktionsenhet i Halmstad. Du kommer att jobba med allt från förrådshållning till transporter och kundleveranser. I arbetet förekommer också en del administrativa uppgifter så det är bra om du har datorvana.
I denna rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför eventuell anställning, i enlighet med kundens krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som materialhanterare hos vår kund får du en varierad arbetsdag med ett flertal spännande och ansvarsfyllda uppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Godsmottagning: Ta emot inkommande gods och säkerställa att det hanteras korrekt.
• Lagerhantering: Förrådslägga och organisera material enligt gällande rutiner.
• Orderplock: Plocka material från förråd och säkerställa att det är redo för vidare bearbetning eller leverans.
• Transportförberedelser: Förbereda material inför transport och leveranser.
• Inventering: Hålla koll på lagerstatus genom att inventera förrådslagt material.
• Ständiga förbättringar: Bidra aktivt till att effektivisera och förbättra verksamhetens rutiner.
Vem är du?
Vi letar efter dig som trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta med kroppen. Du är självgående, stresstålig och har en positiv inställning till att lösa problem. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du har en genuin vilja att leverera kvalitet och bidra till teamets framgång.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Innehav av truckkort (A1-A4 och B1-B4) och erfarenhet av att köra skjutstativ, motvikt och ledstaplare.
• God fysisk förmåga.
• Ett tekniskt intresse.
Meriterande erfarenheter:
• Tidigare erfarenhet av truckkörning.
• Erfarenhet av lagerarbete.
• Körkort och tillgång till bil.
• Annan lager- eller industrivana.
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Ersättning

Fast lön
Fast l?n Så ansöker du
