Materialhanterare | Saab | Heltid | Göteborg
Manpower AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på Manpower engagerade materialhanterare till SAAB i Göteborg - en arbetsplats där tempot är högt, utvecklingen konstant och där du får chansen att vara en viktig del av något riktigt stort. Är du redo för ett jobb där du får använda både huvudet och händerna, ta ansvar och samtidigt lära dig nya saker varje dag? Då kan detta vara rollen för dig. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och SAAB. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos SAAB.
Ort: Göteborg
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Dagtid
Om jobbet som materialhanterare
Som materialhanterare kommer du ansvara för ett flertal olika arbetsuppgifter. Några exempel på arbetsuppgifter är
Förrådslägga material
Plocka material från förråd
Förbereda material inför transport
Inventera förrådslagt material
Bidra med ständiga förbättringar till verksamheten
Vem söker vi?
Den här tjänsten passar dig som tycker om att arbeta med hela kroppen och som gillar arbete i högt tempo. Det är också viktigt att du tar ansvar för ditt arbete. Det dagliga arbetet kräver att du är stresstålig, är självgående och har en genuin vilja att göra ett bra jobb!
Krav för tjänsten
Mycket god svenska i tal och i skrift
Truckkort A1-A4 och B1-B4 samt erfarenhet av truckkörning
Lagervana
God fysik
Ett tekniskt intresse
Det är även meriterande om du har
Körkort och tillgång till bil
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9688944