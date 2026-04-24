Materialhanterare/lagerarbetare till Saab Surveillance
Gillar du att arbeta hands-on, hålla ordning och bidra till att verksamheten flyter på? Är du dessutom en person som tar initiativ, är lösningsorienterad och gillar att vara en del av ett team där man hjälper varandra? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Dina arbetsuppgifter Som materialhanterare blir du en viktig del av flödet i verksamheten och en nyckelspelare för att produktionen ska fungera smidigt. Du arbetar praktiskt med materialhantering, lagerflöden och försörjning till produktionen, med fokus på kvalitet, ordning och leveranssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter: - Ta emot och hantera inkommande material - Orderplock och kittning till produktion - Säkerställa ordning, struktur och korrekt lagring i lagret - Emballering och hantering av gods - Bidra till att materialflödet fungerar effektivt och säkert - Samarbeta nära kollegor inom lager och produktion
Tjänsten är på heltid, måndag-fredag, dagtid.
Din profil I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlighet. För oss är det viktigt att du är en person som tar ansvar, är noggrann och gillar att bidra till laget. Vi tror att du är en person som trivs i en praktisk och varierad arbetsmiljö där du får ta ansvar och bidra till att arbetet flyter på. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, har en god känsla för ordning och ser vad som behöver göras. Som person tar du gärna initiativ, är lösningsorienterad och uppskattar samarbete med andra. Vi värdesätter också att du bidrar med positiv energi och är en lagspelare som vill skapa en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som har: - Erfarenhet av lager- eller materialhantering - Truckkort A+B samt vana av truckkörning är en stor merit, men inget krav - Grundläggande datavana - Goda kunskaper i svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med målet till fortsatt anställning hos Saab. Urval sker löpande och kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag! Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Josefine Thorin på josefine.thorin@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636708-1966681".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
