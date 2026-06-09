Materialhanterare | Epiroc | Örebro
Lernia Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Örebro Visa alla ugnsoperatörsjobb i Örebro
2026-06-09
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Just nu söker vi materialhanterare som vill arbeta på Eprioc i Örebro! Det är ett längre uppdrag där det finns goda chanser att kunden övertar anställningen. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av materialhantering eller truckkörning . Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Tillträde enligt överenskommelse
Visstidsanställning – heltid
Örebro
DagskiftPubliceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Arbetet som materialhanterare går främst ut på att hantera flödet av produktionsmaterial, där både materialhantering och truckkörning ingår.
Som konsult hos oss har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs och att du utvecklas i din yrkesroll. Du kommer dessutom ha en ansvarig chef på plats hos Epiroc som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Om dig
Du bör ha erfarenhet från lager och truckkörning. Viktigt för oss är att du som söker har en god samarbetsförmåga och en stark vilja att alltid bidra med ditt bästa för att uppnå produktionens mål.
Som person är du en utåtriktad och social lagspelare som gärna arbetar i grupp med andra då teamkänslan är viktig inom kundföretaget. Du har en hög arbetsmoral och är noggrann i ditt arbetssätt. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är van vid att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och deadlines. Vi ser gärna kvinnliga sökande för att öka mångfalden på arbetsplatsen, Epiroc arbetar aktivt med mångfald och en attraktiv arbetsmiljö.
Formell kompetens
För att vara aktuell för tjänsten är följande punkter ett krav:
B-körkort
Truckkort
Gymnasial utbildning eller motsvarande
Kunskaper i svenska språket för att kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Meriterande
Truckvana
Maskinvana
Erbjudande
En anställning som konsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd på Lernia men arbetar på Epiroc. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Epiroc:
Bra kollegor och sammanhållning
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att delta i internutbildningar
Bra gemenskap på arbetsplatsen
Bra ledarskap
Kreativt arbete
Bra balans med fritiden
Hur du söker
Om detta låter som ett jobb för dig så är du varmt välkommen att lämna in din ansökan på vår hemsida. Svara på frågeformuläret nedan och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation, truckkort och gymnasiebetyg.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Forma framtiden med oss!
Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,5 miljarder kronor 2023 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 18 400 personer och förmedlade 10 900 bemanningskonsulter. 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952357-2042817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Skäpplandsgatan 1C (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9954206