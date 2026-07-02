Materialhanterare
Råda Industries AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-07-02
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Vill du vara med på vår tillväxtresa? Vi på Råda Industries fortsätter att växa och stärka vår produktion. Därför söker vi nu fler härliga kollegor!
Just nu söker vi en ansvarstagande och driven materialhanterare som vill vara en viktig länk i vårt produktionsflöde. I den här rollen ser du till att rätt material och rätt artiklar finns på rätt plats i rätt tid. Du plockar ihop material till olika produktionsgrupper enligt plocklista. Det kan till exempel handla om att förbereda allt som en svetsare eller montör behöver inför nästa jobb. Ditt arbete är en viktig roll hos oss som bidrar till att produktionen rullar smidigt.
Om rollen
Du arbetar nära produktionen och dina arbetsuppgifter är varierande. Det dagliga arbetet kretsar kring:
Plocka material och artiklar till produktionsgrupper enligt plocklista
Godsmottagning - ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter, till exempel inventering och orderhållning
Arbete i affärssystemet Monitor. Du håller koll på vad som ska göras och registrerar löpande
Kapning av material med automatkap enligt instruktioner i Monitor (ingår i rollen, men är en mindre del av arbetet)
Arbetet kräver att du kan läsa av plocklista och arbetsorder i systemet, hålla ordning på flödet och kommunicera tydligt med kollegor i produktionen.
Om dig
Vi tror att du trivs i en praktisk och strukturerad miljö där ordning, noggrannhet och ansvar är självklara delar av arbetsdagen. Du gillar att det händer saker, att din insats syns direkt och att du bidrar till att helheten fungerar.
Du är van att arbeta i system och räds inte ett nytt affärssystem. Du är självgående nog att hålla igång ditt arbete på egen hand, men också en lagspelare som hjälper kollegor och ställer upp när det behövs. Du ser vad som behöver göras och tar eget initiativ att ordna det.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Giltigt truckkort (A+B)
God datorvana och vilja att arbeta i system
Ansvarstagande, strukturerad och samarbetsvillig
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete eller materialhantering i produktionsmiljö
Vana av affärssystem, gärna Monitor
Erfarenhet av godsmottagning
Grundläggande förståelse för en verkstads- eller tillverkningsprocess
Erfarenhet av automatkap eller andra likande arbetsuppgifter i produktion
Erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats med hjärtat på rätta stället där vi är stolta över vårt arbete. Vår företagskultur genomsyras av kämpaglöd, ödmjukhet och ansvarstagande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetare trivs, får utrymme att vara sig själv och känner sig som en viktig del av helheten.
Hos oss får du:
Flexarbetstid
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvårdsförsäkring
Utvecklingsmöjligheter
Individuell lönesättning
Arbete i en trivsam produktionsmiljö i nyrenoverade lokaler
Arbetstid: Dagtid måndag–torsdag 07:00–16:00, fredag 07:00–14:45 med flexmöjligheter.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor: Teknikavtalet IF Metall.Så ansöker du
Ansök genom att maila CV och personligt brev till ansokan@radaindustries.se
. Berätta gärna varför du vill arbeta hos oss och varför du rätt person för jobbet.
Vi har semesterstängt v.28-31. Återkoppling och intervjuer sker därför när vi är tillbaka igen.Om företaget
Råda Industries är en komplett partner inom metallbearbetning med cirka 40 anställda. Vi bedriver industriell verksamhet med fokus på kvalitet, kompetens och långsiktighet. Våra kunder finns inom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri. Vi arbetar nära våra kunder och är stolta över att leverera produkter och lösningar där varje detalj spelar roll.
Hos oss är produktionen i fokus. Vi gillar att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och med hög ansvarskänsla, men vi vill också ha en arbetsplats där människor trivs och hjälps åt. Målet med vår resa framåt är att fortsätta ha nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Vi tar endast emot ansökningar via vår mail, ansokan@radaindustries.se
E-post: ansokan@radaindustries.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råda Industries AB
(org.nr 556040-0896), https://radaindustries.se/
Fraktvägen 4 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Kontakt
HR-Chef
Elin Berglund elin.berglund@radaindustries.se 0735147625 Jobbnummer
9989326