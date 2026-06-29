Matematiklärare inom komvux
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2026-06-29
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Vi söker en lärare i matematik – gillar du att utmana, stötta och se elever utvecklas? Välkommen till oss!
Tycker du att matematik på gymnasial nivå är både viktigt och roligt? Brinner du för individanpassat lärande och att göra skillnad – på riktigt? Då kanske du är den vi söker!
Vi på IntegreLär växer – och nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare i matematik (gymnasial nivå, Komvux) till vår skola i Nacka.
Skolan öppnades för ett år sedan och vi bygger nu upp ett starkt team som vill vara med och forma en kvalitativ och elevnära vuxenutbildning från grunden.
IntegreLär har funnits sedan 2020 och erbjuder yrkesutbildningar, förberedande kurser och gymnasiala kurser inom Komvux. Vi finns i Nacka, Kista och i Hallanda. Våra ledord är elevnära undervisning, små grupper och ett starkt fokus på varje individs lärresa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik på gymnasial nivå - vi erbjuder alla nivåer av matematik på gymnasialnivå.
vill undervisa i mindre grupper med utrymme för anpassning och nära kontakt med varje elev
tycker om att samarbeta, tänka nytt och bidra till en verksamhet i utveckling
är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för vuxnas lärande
Hos oss får du:
🌟 En arbetsmiljö där varje elev och varje lärare räknas
📍 Moderna lokaler i Nacka
🌱 Möjlighet att påverka, utveckla och växa tillsammans med en engagerad skolledning
📚 Ett professionellt sammanhang med fokus på kvalitet, resultat och respekt för individen
Välkommen till IntegreLär – där det individuella lärandet står i fokus!
Skicka in din ansökan snarast – vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: annapersson@integrelar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vikarielänken AB
(org.nr 559109-8081)
Brantvägen 1 (visa karta
)
133 42 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
IntegreLär Vuxenutbildning Jobbnummer
9984297