Matematiklärare i kombination med annat ämne
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i matematik gärna i kombination med annat ämne som är behörig för att undervisa i gymnasieskolan. Du är en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och med ett tydligt ledarskap leda eleverna i att nå sina mål. Du är engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
Arbetsgrupp
Du kommer att organisatoriskt tillhöra skogsenheten.
Om dig
Du har gymnasielärarexamen med ämnesbehörighet för dina ämnen. I din lärarroll tycker du om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Arbetet i skolan förutsätter att du kan samarbeta bra med andra människor, är strukturerad och kan lyssna och kommunicera. Som kollega är du prestigelös, inspirerande och har lätt för att ta egna initiativ samt ser möjligheter istället för hinder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter.
