Matematiklärare åk 7-9, Paulinska skolan
2026-02-18
Är du en skicklig pedagog som vill vidareutvecklas i din yrkesroll? Vill du inspirera, utmana och skapa förutsättningar för att våra elever ska lyckas i sin skolgång? Då är detta en roll för dig!
Paulinska skolan det självklara valet! Du, jag, vi tillsammans: på Paulinska skola finns framtiden. Våra elever har rätt till att kunna bli sitt bästa jag och uppfylla sina drömmar. En av skolans styrkor är att hela samhället är representerat i verksamheten som består av en härlig mångfald. Kollegiet är flexibelt och har stort engagemang i att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever. Att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet skapar trygghet i studiesituationen och leder till lärande och vidare till högre måluppfyllelse.
Genom strukturerad och kvalitativ undervisning och med ett fokus på skolans kunskapsuppdrag möter vi eleven där den befinner sig för att skapa bästa förutsättningar att utvecklas maximalt efter sin förmåga. Vi arbetar systematiskt och hållbart över tid med att öka trygghet och studiero, skolnärvaro, måluppfyllelse och undervisningskvalitet.
Vi söker nu två skickliga matematiklärare som har en vilja att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Du ingår i ett arbetslag med andra ämneslärare som ansvarar för undervisningen i åk 7-9. I arbetslaget finns en stormentor som ansvarar för att driva elevhälsoarbetet.
Du har inget mentorskap och ges därmed goda förutsättningar att ägna dig åt kärnuppdraget att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning. Hos oss finns en matematikutvecklare som ansvarar för att leda ämneslaget inom ämnet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* legitimerad lärare med behörighet i matematik, åk 7-9
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* god förmåga att använda digitala verktyg som stöd i arbetet t.ex. Word, Outlook, teams.
Vi ser det som meriterande med tidigare erfarenhet av att undervisa i grundskolan.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Som person är du strukturerad, ansvarstagande, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du skapar goda relationer, såväl med elever, kollegor som med vårdnadshavare. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande och med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I enlighet med lagen om legitimationskrav (SFS 2014:458) kan inte lärare utan legitimation erhålla tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation erbjuds därför tidsbegränsad anställning intill dess att legitimation kan uppvisas.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "55/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Kontakt
Rektor Paulinska skolan
Ida Brånn ida.brann@strangnas.se Jobbnummer
