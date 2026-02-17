Matematiker/Dataanalytiker till vår Flygprovverksamhet
2026-02-17
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Saab söker nu en motiverad ingenjör med bakgrund inom datavetenskap, fysik, matematik eller rymd-/ingenjörsdiscipliner för att ansluta sig till vår Flygprovorganisation för Special Mission and Regional Aircraft.
I rollen kommer du att vara en del av vår Flygprovsektion och arbeta med utprovning av våra flygplan som designas av vår organisation, bl.a GlobalEye, Saab 340 och Saab 2000.
Du kommer i huvudsak att arbeta med flygtestdata för att stödja utveckling, utvärdering och certifiering av flygplansprestanda, flygegenskaper och grundflygplanssystem.
I tjänsten kombineras praktisk databehandling med avancerad utveckling av analytiska metoder. Exempel på områden är:
* Behandla, validera och analysera stora mängder av flygprovdata,
* Utveckla och förbättra metoder för att utvärdera flygplansprestanda (t.ex. stig prestanda, kryssning, start- och landningsprestanda), flygegenskaper (t.ex. stabilitet och styrning samt dynamisk respons) och grundflygplanssystem (t.ex. kylning, el, motorer).
* Utveckla och vidmakthålla verktyg och skript för datareducering och rapportering.
* Bidra till teknisk dokumentation och analysrapporter för internt bruk och certifiering.
Du kommer att ingå i ett litet team av dedikerade flygprovingenjörer och testpiloter som arbetar med verkliga flygtestdata i avancerade program.
Vår tjänst är placerad i Linköping, men resor kan förekomma.
Vi värdesätter din personliga drivkraft och ambition att bidra till att bygga en fungerande grupp som kan fortsätta att leverera provresultat i syfte att utveckla våra Special Mission-flygplan och hantera uppgraderingar av Saabs regionala flygplansflotta. Viktigt att ta med sig är att rollen kräver flexibilitet och god anpassningsförmåga och kanske viktigast, att du värdesätter att jobba i team där det gemensamma resultatet är mycket centralt.
Arbetet är självständigt och kräver både kunskap och initiativförmåga samt förmåga att samverka i nära relation med såväl provingenjörer, mätingenjörer, testpiloter och designingenjörer.
Vi söker dig som har:
* En examen i teknik, fysik, matematik, datavetenskap eller ett relaterat tekniskt område.
* Förmåga att fokusera i en dynamisk arbetsmiljö med daglig hantering av flygplansdata.
* Stark analytisk förmåga.
* Kunskap/intresse för flygplansinstrumentering.
* God erfarenhet av programmering och dataanalysverktyg som MATLAB (rekommenderas), Python samt datavisualisering och signalbehandlingstekniker.
* Allmän kunskap om flygprovsmetoder och aerodynamik för flygplan
* Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Ett genuint flygintresse kan tyckas självklart men är också meriterande.
Observera att detta är en löpande rekrytering, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa denna möjlighet!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
