Matematik- och NO lärare till Morabergs studiecentrum
Södertälje kommun / Grundskollärarjobb / Södertälje
Morabergs studiecentrum är en liten gymnasieskola med ca 220 elever där vi har samlat lärare och ett elevhälsoteam med spetskompetens för elever som vill göra sig behöriga till nationella program och/eller utveckla sitt nya språk, svenska. Eleverna får möjlighet att läsa gymnasiekurser i kombination med grundskoleämnen. Vårt mål är att motivera och leda eleverna vidare till fortsatta studier eller till arbetslivet.
På Morabergs studiecentrum ska alla elever känna sig välkomna, sedda och förstådda och ett varmt och relationsinriktat klimat ska råda. På Morabergs studiecentrum väljer eleverna att studera på något av följande introduktionsprogram: Språkintroduktion, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion mot stylist samt MC-mekanik. Skolan ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret
Tjänsten är ett vikariat som omfattar 100% med start i augusti 2026. Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att planera och undervisa på introduktionsprogram. Du kommer att undervisa i matematik och no-ämnen. I uppdraget ingår att bedöma och betygsätta eleverna mot målen i åk.9.
Du utgör en del av ett mycket kompetent arbets- och ämneslag och du träffar dina kollegor kontinuerligt.
Du är en viktig del i det kollegiala lärandet där du har stor möjlighet att tillsammans med dina kollegor utbyta pedagogiska erfarenheter och utveckla verksamheten.
Tjänsten innefattar även mentorsuppdrag. I ditt uppdrag ingår att motivera eleverna att bli behöriga till Nationellt program och att ge de elever som längtar till arbetslivet rätt förutsättningar för att lyckas.
Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning, workshops och kollegialt lärande är viktiga delar. På skolan pågår ständigt spännande utvecklingsarbete där en del är att all personal har goda kunskaper inom NPF. Vi har sedan flera år samarbetat med gymnasieskolor i Sverige inom Intensivsvenska, en forskningsbaserad metod för nyanlända elever att utveckla det svenska språket.
Vem är du?
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl förtrogen med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare i matematik och något av ämnena biologi, fysik eller kemi.
Meriterande:
• Erfarenhet av att undervisa, bedöma och sätta betyg på högstadiet.
• Goda kunskaper inom NPF.Dina personliga egenskaper
• Du har ett positivt och empatiskt förhållningssätt,
• Du har god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och tror på varje individs utvecklingspotential
• Du är ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang
• Är du även kreativ och lösningsfokuserad kan vi erbjuda dig en spännande och lärorik arbetsplats där både du och eleverna har tillgång till personliga digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En fantastisk arbetsplats där alla dina lärarkollegor har lärarlegitimation. Du har möjlighet att utan kostnad träna i skolans nya gym. Den årliga personalenkäten visar år efter år högsta resultat på ledarskap, motivation och styrning i jämförelse med övriga gymnasieskolor i kommunen. Vi har låg personalomsättning och låga sjuktal.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Jobbnummer
9749350