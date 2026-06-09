Matematik, NO & tekniklärare åk 7-9
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-06-09
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Legitimerad lärare i matematik, No och teknik åk 7-9 till Vittra Gävle
Detta söker vi:Vi söker dig som är legitimerad och behörig grundskollärare främst inom ämnena matematik, No och teknik åk 7-9
Vi vill att du har ett tydligt ledarskap och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
I Vittra vill vi ligga i framkant när det gäller digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse, därför är det en fördel om du är intresserad av och har erfarenhet av att använda IT i din undervisning exempelvis Google Classroom, Google Drive, Magma och vi har även ett välutvecklat arbetssätt inom Schoolsoft.
Vi värdesätter att du vill arbeta i team och genom utbyte av erfarenheter och kompetens bidra till den kollegiala utvecklingen i arbetslaget och i hela verksamheten. Vi söker efter en pedagog som delar vår elevsyn om att "alla elever vill göra sitt bästa, och att det är vårt ansvar att ge dem rätt förutsättningar".
Vi erbjuder:I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett tidigare erfarenheter.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare samt nätverksträffar för förstelärare.
Kollegiala träffar med andra ämneslärare på andra Vittraskolor runt om i Sverige.
Vi erbjuder kompetenshöjande arbete med fokus på undervisningsförbättring som sker både lokalt med även centralt via lektor och författare Simon Hjort Linköpings universitet. Detta med utgångspunkt från litteraturen Effektiv undervisning samt Fördjupa elever lärande.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Tillträdesdag: 260811Placeringsort: GävleAnställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 (Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden)
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. Du tillhandahåller även ett väldigt förmånligt friskvårdsbidrag.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Lisa Santis på lisa.santis@vittra.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
802 77 GÄVLE Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Lisa Santis lisa.santis@vittra.se Jobbnummer
9955073