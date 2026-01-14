Matchningsansvarig till Lernia i Karlstad
Matchningsansvarig till Lernia i Karlstad
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi finns över hela landet och har tjänster inom vuxenutbildning, bemanning, rekrytering och omställning. Vi har attraktiva karriärvägar och utvecklar hela tiden nya, spännande tjänster. Hos oss är du med och bidrar till att fler människor får jobb och att arbetsgivare kan stärka sin konkurrenskraft. Vi får människor, företag och organisationer att utvecklas och växa - tillsammans formar vi framtiden!
Vi söker en Matchningsansvarig till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i Karlstad.
Vad blir dina arbetsuppgifter?
Rusta och Matcha är en matchningstjänst och en del i arbetet med den fortsatta reformeringen av arbetsförmedlingen. Hos oss kommer du att vara en viktig del i att coacha och matcha vuxna ut till arbete eller hjälpa dem hitta vägen till arbete via studier. Vi skapar förutsättningar för arbetssökande att komma ut i arbetslivet och på så sätt bidra till samhället.
I rollen som Matchningsansvarig hos oss möter du både deltagare och företag och din uppgift blir att bygga broar för att få dem att mötas. Företagskontakter är en viktig del i matchningen för att få ut deltagare i arbete vilket innebär att vi söker dig som har eller vill skaffa ett brett kontaktnät, samt har stor förmåga att skapa och vårda företags- och kundkontakter.
Våra deltagare efterfrågar både kvalitativ och effektiv vägledning som leder till arbete. Du kommer att jobba med deltagare både enskilt och i grupp genom individuella samtal, gruppaktiviteter och företagsbesök. Arbetet innebär även administration kopplat till uppdraget. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med kollegor från andra delar av Lernia inom både utbildning och bemanning för att på bästa sätt hitta rätt väg för varje deltagare.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Du är affärsdriven och arbetar på egna initiativ mot uppsatta mål. Det är viktigt att du ser möjligheter, har god pedagogisk förmåga och gillar en omväxlande arbetsvardag.
Du har även förmåga och vilja att utveckla människor och tillämpa olika pedagogiska metoder. Tjänsten kräver att du har ett starkt engagemang och intresse för människor i förändring där du ser varje individs unika förutsättningar.
Eftersom rollen innefattar aktiv dialog med deltagare, kollegor, chef och kund är det viktigt att du är kommunikativ och bra på att skapa goda relationer. Du är riktigt bra på att samarbeta och ser dig själv som en lagspelare där du möter både deltagares och kundens önskemål.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
Minst 180 högskolepoäng (120 hp enligt tidigare system) inom relevant inriktning. Samt minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Alternativt
Eftergymnasial utbildning om minst 1 år. Samt minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom till exempel jobbcoachning, rekrytering, arbetsledning med personalansvar, studie och yrkesvägledning eller arbete med arbetslivs och arbetsmarknadsfrågor.
Utöver något av alternativen ovan ser vi även att du har:
• Sälj- eller rekryteringsbakgrund med ett stort företagsnätverk
• Körkort B och tillgång till egen bil
• God system- och datorvana
• Du kommunicerar väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper anses meriterande.
Vad erbjuder vi?
Förutom en anställning, erbjuder vi marknadsmässiga löner och möjlighet till vidareutveckling. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor så att våra medarbetare fortsätter att trivas och utvecklas hos oss. Du får möjlighet att vara med och påverka där du gör skillnad!
Om anställningen
Placeringsort: Karlstad
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan och information
Urvalet sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Områdeschef Linn Eklund linn.eklund@lernia.se
Som ett led i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Du kommer att få ge ditt samtycke till detta innan bakgrundskontrollen genomförs.
En av våra grundläggande värderingar är lika och unika, vilket innebär att vi strävar efter mångfald i vår verksamhet. Därför ser vi gärna sökanden med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
OBS, notera att vi inte tar emot ansökningar via mail, vänligen sök tjänsten via annonsen. Ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta: info@lernia.se
.
