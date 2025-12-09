Mätchef
The Next One AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Next One AB i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Mätchef
Vill du arbeta i ett företag som kombinerar teknisk kompetens, kvalitet och en familjär stämning? Vi söker nu en Mätchef som vill bidra till att våra projekt håller hög kvalitet i varje steg.
Hos Pevan får du inte bara en utvecklande roll där du leder och själv arbetar operativt i mätuppdrag. Du får också trygga villkor och generösa förmåner som extra pensionsavsättning, högt friskvårdsbidrag samt matkort.
Pevan är en aktör inom mätningstjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är både små och stora byggentreprenörer, kommuner samt privata aktörer. Hos oss förenas teknisk kompetens med hög servicekänsla och stark gemenskap mellan kollegor. Vi är ett familjärt företag där engagemang och samarbete driver oss framåt.
Som en av två Mätchefer leder du vårt team av mättekniker. Du planerar uppdragen och ser till att varje projekt håller hög kvalitet. Du arbetar även själv i projekten och delar med dig av din erfarenhet i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap, teknik och utveckling i en växande verksamhet.
Dina ansvarsområdenLeda och utveckla teamet av mättekniker samt fördela uppdrag.
Driva egna mätuppdrag i form av inmätningar, utsättningar samt skapa relationshandlingar.
Säkerställa dokumentation, leveranser samt uppföljning till kund.
Planera projekt tillsammans med kund och internt team.
Utveckla arbetssätt, teknik samt rutiner i mätprojekten.
För att lyckas i rollen
Som ledare är du trygg och närvarande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Erfarenhet av bygg- och anläggningsmätning är en förutsättning i denna roll. Noggrannhet och servicekänslan faller sig naturligt för dig samt förmågan att motivera och stötta kollegor.
Vi erbjuder digEn roll med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Extra pensionsavsättning. Vi investerar i din framtid!
Högt friskvårdsbidrag och matkort.
En arbetsplats där trygghet, utveckling och trivsel står i fokus.
Kontinuerlig kompetensutveckling.
Modern teknisk utrustning och effektiva arbetsverktyg.
Balans mellan arbete och privatliv.
Ett team med stark gemenskap där din insats märks och uppskattas.
Vi söker dig somHar erfarenhet som Mätchef eller ledande mättekniker inom bygg och anläggning.
Är van vid att arbeta kvalitativt med både små och stora byggbolag samt privata beställare.
Har erfarenhet av att mängda och göra relationshandlingar.
Har erfarenhet av mängdberäkning och mängdreglering enligt AMA och MER.
Är välbekant med SBG-Geo, GeoPad och Leica-instrument.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god ledarskapsförmåga.
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Har B-körkort och kunskap i Office (Word/Excel).
Meriterande:
Utbildning som mätingenjör.
Erfarenhet inom 3D-scanning.
Erfarenhet av drönarflygning.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar kandidater löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Klicka på knappen "Ansök här" för att söka tjänsten och vara med i rekryteringsprocessen. Bifoga gärna ditt CV och ett personligt brev.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar vi med The Next One 's konsult Cecilia Arbestål.
Vid frågor, vänligen kontakta oss på: career@pevan.se
Mer om Pevan
Pevan AB har sedan 2017 erbjudit mätningstjänster för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Våra kunder består av både stora byggentreprenörer, kommuner och privata aktörer. Med modern utrustning och hög kompetens levererar vi mätningar med fokus på kvalitet samt service.
Vi värdesätter långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Vår arbetskultur präglas av engagemang, samarbete och trygghet. Läs gärna mer på: www.pevan.se
Sökord: mätchef, mättekniker, mätingenjör, ingenjör, teamledare, gruppchef, chef, bygg, anläggning, byggprojekt, anläggningsmätning, byggmätning, inmätning, utsättning, relationsunderlag, sbg geo, geopad, leica, ama, scanning, 3d-scanning, drönare, drönarflygning, ledare, ledarskap, projektledning, teknik, byggbolag, anläggningsbolag, mätningsteknik, mätning, stockholm, södra stockholm, norra stockholm, sthlm, rekrytering, karriär, career, lediga jobb, jobb, job, lediga, pevan, thenextone Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Next One AB
(org.nr 559154-1338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Next One Jobbnummer
9636359