Mät- Och Kvalitetstekniker Till Ufab
Bahusia Personalförmedling AB / Teknikjobb / Uddevalla Visa alla teknikjobb i Uddevalla
2025-10-21
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om UFAB På UFAB formar vi framtidens industri genom att kombinera teknik, omtanke och ett kompromisslöst fokus på prestanda. Vi bygger inte bara maskiner och system - vi bygger tillit, långsiktighet och lösningar som håller när det verkligen gäller. Vill du arbeta där precision möter passion, och där vardagen bär spår av något större? Då har du hittat rätt. läs mer om oss på www.ufab.se
Om tjänsten Du kommer att arbeta med mätning, kalibrering och kvalitetsarbete, ankomstkontroll, grundorsaksanalyser, reklamationshantering, verifiering, kontroll, dokumentation inför leverans, registrera i affärssystem, 8D-rapporter. Internrevision av ledningssystem.
Din erfarenhet Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som mättekniker / kvalitetstekniker. Du behärskar ritningsläsning och har kunskap och vana av kontroll, dokumentation och mätning. Kompetens i CMM, Romerarm, PC-DMIS. Annan mätutrustning/programvara är meriterande.
Du innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Din personlighet
Du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete. Du är kommunikativ, strukturerad, initiativtagande och handlingskraftig. Vi lägger stor vikt vid din analytiska förmåga och kompetensen att kritiskt granska ritningsunderlag samt förbättra desamma.
Vi erbjuder En härlig miljö i låg hierarki och ett gott gäng där du utmanas att använda din kreativitet. Vidare finns goda möjligheter till personlig utveckling inom företaget samt de utbildningar som behövs.
Verklig påverkan, Avancerad teknik, Lagkänsla, Ständigt lärande, Lokalt och globalt,
Trygghet och tillväxt
Känn stabiliteten i ett väletablerat företag som växer och investerar i framtiden.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9565941