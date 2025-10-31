Mät- och avfallstekniker med teknikbakgrund
Nuvia Nordic AB / Teknikjobb / Varberg Visa alla teknikjobb i Varberg
2025-10-31
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nuvia Nordic AB i Varberg
, Kävlinge
, Lund
, Oskarshamn
, Norrköping
eller i hela Sverige
Gillar du teknik, mätning och problemlösning? Hos oss på Nuvia får du chansen att arbeta i framkant av kärnteknisk avveckling och bidra till en hållbar framtid genom friklassning av kärnavfall på Ringhals.
Om Nuvia Nuvia Nordic AB är en ledande aktör inom den svenska kärntekniska sektorn och har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i landet. Vi bistår våra kunder med kvalificerad personal både under drift, revision och avveckling. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI, med över 280 000 anställda i mer än 120 länder. Hos oss blir du en del av en global organisation med fokus på säkerhet, kvalitet och teknisk utveckling.
Arbetsuppgifter Som mät- och avfallstekniker arbetar du i ett av Europas största avvecklingsprojekt - demonteringen av Ringhals 1 och 2.
Vi söker dig som vill vara en del av ett dynamiskt produktionsteam där arbetet är organiserat i tydliga processteg och produktionsceller. Du kommer att arbeta i en strukturerad miljö där varje del är viktig i avfallsprocessen. Detta arbetssätt främjar effektivitet, kvalitet och samarbete. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Radiologiska mätningar av material
Sortering, packning och dokumentation av rivningsmaterial
Hantering av farligt avfall samt truck- och traverskörning
Dokumentation i branschspecifik programvara
Säkerställa att kvalitetskrav uppfylls i varje steg
Samarbeta med kollegor för att optimera flödet i avfallsprocessen
Arbetet passar dig som har ett tekniskt intresse, tycker om att lösa problem och har en känsla för noggrannhet och siffror. Du behöver trivas i en praktisk miljö där mätdata, precision och metodik är centralt i vardagen.
Du kommer utföra arbetsmoment enligt etablerade processflöden där det ska säkerhetsställas att både flöde & kvalitetskrav uppfylls i varje steg.
Din profil Vi söker dig som:
Har gymnasial utbildning med teknisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet
Gillar teknik och mätteknik och har lätt att förstå hur saker fungerar.
Tycker det är kul med siffror och logiskt tänkande - matematiska beräkningar är en del av jobbet
Är noggrann, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta strukturerat
Har god datavana
Uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska oh engelska
Har B-körkort (krav)
Travers- och truckkort är meriterande.
Vad Nuvia erbjuder Om du inte redan har strålskyddsutbildning erbjuds denna internt, och den består av både teoretiska och praktiska moment, inklusive strålningsbiologi, fysik och användning av instrument. Efter en praktikperiod på minst 16 veckor kan vi erbjuda vidareutbildning för att kvalificera dig till högre nivåer inom mät- och avfall (kategori B).
Våra nästkommande planerade strålskyddsutbildningar sker på Ringhals:
Strålskyddsutbildning C: v. 6-7 2026.
Ansökan Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Sista dag att ansöka är 30:e november
För frågor om tjänsten, kontakta: Jörgen Sahlén - jorgen.sahlen@nuvia.com
För frågor om rekryteringsprocessen: Wilma Ramstedt - wilma.ramstedt@nuvia.com
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Inför denna rekrytering har Nuvia tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuvia Nordic AB
(org.nr 556826-8295), https://www.nuvia.com/sv/ Jobbnummer
9583668