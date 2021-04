Masttekniker till vår kund i Örebro - 2Complete AB - Elektronikjobb i Örebro

2Complete AB / Elektronikjobb / Örebro2021-04-122021-04-12Nu söker vi Masttekniker till vår kund i Lund. Som Masttekniker kommer du vara en del av vår kunds team som arbetar på höga höjder, bl. a. i mobilmaster.Telekombranschen är ständigt under utveckling och hela tiden ställs högre krav på täckning och datakapacitet. Därför har vå kund fått i uppdrag att bygga ut, uppgradera och underhålla 4G och 5G-näten kontinuerligt. I tjänsten ingår arbetsuppgifter som installation av antenner, fiber och kraftkablage, switchar, strömförsörjning samt konfigurering av telekomspecifik utrustning, dokumentation, planering och felsökning. Arbetet sker i hela södra Sverige, så resor och övernattningar förekommer.Hos vår kund kommer du ha daglig kontakt med företagets projektledare, övriga kollegor samt kunder vilket innebär både externa och interna kontaktytor.Du erbjuds chansen att arbeta med ny teknik i spännande projekt hos vår kunds uppdragsgivare som är några av Nordens största infrastrukturägare. Du ges möjlighet att arbeta i en kreativ och flexibel arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Hos vår kund arbetar du i en enkel organisation med korta beslutsvägar, långsiktighet, stark ekonomi samt ägarstruktur och som kännetecknas av entreprenörskap och autonomi.Vi söker dig med gymnasieutbildning inom teknik eller el med god teknisk förståelse. Vi ser gärna att du har kunskap om IP-nätverk samt telekom- och elinstallationer. Du kan idag vara i början av din karriär och exempelvis arbeta som Masttekniker eller annat yrke med teknisk inriktning och är nu redo att ta ditt nästa steg. Har du tidigare höghöjdserfarenhet är detta givetvis en fördel. Det är dessutom meriterande med teknisk erfarenhet av telekomrelaterad utrustning.Då arbetet innebär daglig kontakt med såväl kollegor som kunder, ställer vi höga krav på din sociala och kommunikativa förmåga. För att lyckas i uppdraget tror vi att du är driven och har hög ansvarskänsla. Vi lägger stor vikt vid din entusiasm att vilja utvecklas inom teknikområdet och tillsammans i arbetsgruppen. Som Masttekniker har du förmågan att vara flexibel och ta dig an ditt arbete systematiskt och med noggrannhet.Övriga kompetenskrav:B-körkortGod datorvanaGoda kunskaper i engelska och svenska, både tal och skriftFör alla anställningar kräver vi utdrag ur belastningsregistret då vi i många fall arbetar med utrustning och kunder som är en del av samhällets kritiska funktioner.Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins, 073-365 68 32 eller emily.higgins@2complete.se Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Sökord: masttekniker, fibertekniker, höga höjder, fiber technician, radiotechnican, radioVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-302Complete AB5686111