Masterdatakoortinator Data Cleansing - Martin & Servera Restauranghandel
Martin & Servera Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-20
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Är du den vi söker? Nu söker vi två noggranna och strukturerade medarbetare till vårt team Operativ Masterdata. Tjänsterna är visstidsanställning till och med juni 2027 och är kopplad till ett internt initiativ för Data Cleansing. Den passar dig som trivs med tydliga arbetsuppgifter, gillar ordning och reda och vill bidra till hög kvalitet i våra artikeldata.
I rollen arbetar du med operativ Data Cleansing, vilket innebär att du löpande städar, granskar och korrigerar artikelinformation enligt fastställda arbetssätt och rutiner. Du får tydliga arbetsuppgifter och arbetar med att säkerställa att vår artikeldata håller hög kvalitet. När du upptäcker återkommande eller större fel lyfter du dem vidare till ansvariga för fortsatt hantering. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett administrativt arbete där kvalitet och struktur står i fokus. Du arbetar självständigt men är också en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor när det behövs och är metodisk, med ett öga för detaljer och tycker om att arbeta med datastädning och kvalitetssäkring.
Du blir en del av vår avdelning Kategori & Inköp, Operativ Masterdata och rapporterar till Chef Operativ Masterdata. Vi har en stark intern gemenskap där vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Ett hållbarhetsarbete i framkant
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta samtidigt som vi minimerar negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som exempelvis generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och lunchsubvention. Vi värdesätter både prestation och en god balans mellan arbete och privatliv och erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Masterdatakoordinator Data Cleansing arbetar du operativt med data cleansing och artikelsynk för masterdataobjektet artikel i PIM och ERP enligt fastställt regelverk och kvalitetskriterier. Säkerställa och upprätthålla datakvalitet och spårbarhet i genomförda ändringar, inklusive korrekt 1–1‐förhållande i artikelsynk i linje med projektets principer. När du upptäcker avvikelser åtgärdar du dem inom ditt ansvarsområde eller lyfter dem vidare till rätt funktion vid behov.
Du kommer bland annat att:
Utföra operativa datarensningsaktiviteter inom Data Cleansing för artikeldata.
Stötta genomförandet av manuella städuppgifter kopplade till artikelsynk.
Säkerställa att 1:1-förhållandet i artikelsynk upprätthålls genom att löpande identifiera, analysera och åtgärda datakvalitetsavvikelser i artikelsynk.
Följa upp genomförda korrigeringar och säkerställa att rätt datakvalitet uppnås.
Identifiera återkommande eller strukturella datakvalitetsproblem och lyfter dem vidare till rätt funktion för vidare åtgärder i processer och arbetssätt.
Bidra till kontinuerliga förbättringar genom att dokumentera avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder.
Viktigt för att jobbet ska passa dig
Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att arbeta strukturerat och metodiskt. Du trivs med operativt arbete och är van att arbeta med stora mängder information och känner dig trygg i att fatta beslut utifrån fakta och analys.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av administrativt arbete med hög datakvalitet.
Erfarenhet av PIM och ERP
Erfarenhet av Data Cleansing
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika funktioner.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av GS1-standard.
Erfarenhet av arbete inom handel, dagligvaru- eller livsmedelsbranschen.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Med anledning av semesterperioden kommer samtliga ansökningar att behandlas först efter sista ansökningsdagen. Tack för förståelsen och vi ser jättemycket fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning, tom. juni 2027.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100 %
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Pernilla Thunman, pernilla.thunman@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner, Clara Holmstedt, clara.holmstedt@martinservera.se
. Vi tar inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd, Anna-Lena.Holsteryd@martinservera.se
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10007047