Master Technician
Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Hörby Visa alla maskinreparatörsjobb i Hörby
2026-07-01
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Jobbar du som Servicetekniker idag och vill bli vår framtida Kia Master Technician?
Du jobbar idag med avancerad diagnostik och komplexa fordonsproblem och är den person andra ringer när det kört fast. Nu söker vi dig som vill ta nästa kliv och utvecklas till vår framtida Kia Master Technician i Hörby.
Du behöver inte kunna Kia från start. Har du den tekniska grunden och ambitionen att bli bäst, ser vi till att du får rätt utbildning och verktyg.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som Master Technician på Bilmånsson har du en central och kvalificerad roll i verkstaden. Du ansvarar för avancerad felsökning, diagnostik och reparationer enligt tillverkarens högsta tekniska standard. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med ett coachande arbetssätt bidrar du till hög kvalitet i allt verkstadsarbete och säkerställer att både team och kund får bästa möjliga resultat.
Rollen innebär att du arbetar självständigt med komplexa tekniska ärenden, analyserar återkommande problem och föreslår långsiktiga lösningar. Du fungerar som teknisk expert och är ett viktigt stöd vid introduktion av nya bilmodeller, system och arbetsmetoder, inklusive utbildning och handledning av kollegor.
Rollen innebär också löpande dialog med generalagentens tekniska support vid behov.
Som Master Technician säkerställer du att allt arbete utförs enligt gällande säkerhets-, kvalitets- och miljökrav, inklusive korrekt dokumentation och rutiner. Du är även säkerhetsansvarig för elfordon.Kompetenser
Fordonsteknisk utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av avancerad felsökning, reparationer och teknisk problemlösning.
Mycket goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, el- och hybridsystem samt användning av tillverkarens digitala system och verktyg.
Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda, stötta och handleda kollegor.
Förmåga att arbeta självständigt och fatta välgrundade tekniska beslut i komplexa situationer.
God kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Självständig, ansvarstagande och trygg i rollen som teknisk expert.
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta metodiskt även vid komplexa felbilder.
Serviceinriktad, lyhörd och trygg i dialog med både kunder och kollegor.
Delar med sig av kunskap, bidrar till teamets utveckling och trivs med att vara en teknisk förebild.
Noggrann, kvalitetsmedveten och följer rutiner med hög precision.
Anpassningsbar och trivs med att arbeta i en miljö där teknik, system och arbetssätt snabbt utvecklas.
Engagerad i kontinuerlig kompetensutveckling och att hålla sig uppdaterad inom branschens utveckling.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på Bilmånsson i Hörby.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, så kontakta Verkstadschef Johan Eklund, 0415-18807.
Rekrytering hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kika gärna på vår video med teamet i Hörby:
Snart startar vi Kia i Hörby – vill du vara med från början? 🚀Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Kia, Polestar, Renault ochDacia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil‐Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida för att ta del av personalförmåner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Storgatan 16 (visa karta
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242 31 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986825