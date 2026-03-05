Master Data Specialist till internationellt Life Science-bolag
2026-03-05
Vår klient söker en engagerad Leverantörsdataansvarig för en nyckelroll att forma och utveckla. Du får möjlighet att driva processförbättringar och säkerställa hög datakvalitet, vilket är avgörande för effektiva inköp och regelefterlevnad.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vår kund är ett ledande internationellt företag inom Life Science/Biotech med huvudkontor i Stockholm. De arbetar med att förbättra livet för människor med sällsynta sjukdomar och befinner sig i en spännande tillväxtfas. Här erbjuds du en roll i en högprofessionell, innovativ och samhällsviktig miljö där noggrannhet och kvalitet genomsyrar allt de gör.
Som Leverantörsdataansvarig spelar du en central roll i att upprätthålla noggrannhet, konsekvens och integritet i leverantörsinformationen. Du ansvarar för att etablera, hantera och kontinuerligt förbättra leverantörsregister för att stödja effektiva inköps-, compliance- och rapporteringsprocesser genom att strukturera och analysera data.
I rollen hanterar du leverantörsregister i IFS 10 via ServiceNow för att skapa, uppdatera och underhålla data. Du säkerställer att informationen är komplett och följer interna policyer samt externa regler. En viktig del av tjänsten innebär att utveckla och implementera standardiserade rutiner för datavalidering och att agera primär kontaktpunkt för frågor rörande leverantörsdata och rapportering.Dina arbetsuppgifter
Assistera med datarensning och harmonisering av leverantörsdata.
Hantera leverantörsregister i IFS 10 via ServiceNow för att skapa, uppdatera och underhålla data.
Säkerställa att leverantörsdata är komplett, korrekt och följer interna policyer och externa regler.
Utföra regelbundna datakvalitetskontroller och revisioner för att identifiera avvikelser.
Utveckla och implementera standardiserade rutiner för leverantörsregistrering och datavalidering.
Samarbeta med inköps-, ekonomi- och compliance-team för att anpassa datahanteringen.
Vara primär kontaktpunkt för frågor om leverantörsdata och generera relevanta rapporter.
Vi söker dig som
Minst 2 års erfarenhet inom finans eller inköp.
Akademisk utbildning inom ekonomi
Mycket goda kunskaper i Office365, särskilt Excel.
Erfarenhet av att arbeta med flera intressenter, gärna gränsöverskridande och tvärfunktionellt.
Erfarenhet av ERP-system, såsom IFS eller likvärdigt.
Flytande i skriftlig och muntlig engelska.
Kunskap om Master Data Management och datastyrning.
Erfarenhet av processförbättring och dataanalys.
Förmåga att hantera leverantörsdata och datakvalitet.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av IFS 10.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
