Massör sökes Halmstad, Laholm och Falkenberg
Mihais Friskvård & Kiropraktik AB / Hälsojobb / Halmstad Visa alla hälsojobb i Halmstad
Hej! Vi är ett familjeföretag som nu söker massör både för inhopp men även vissa fasta pass om samarbetet fungerar bra.
Vi söker en massör som genomför svensk klassik massage. Är flexibel och är serviceminded.
Arbetsplatserna kan vara Laholm, Halmstad och Falkenberg så nämn gärna i ansökan om ni endast vill ha ett av områdena eller flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rekrytering.friskvard@gmail.com Arbetsgivare Mihais Friskvård & Kiropraktik AB
(org.nr 559164-2680) Jobbnummer
9681402