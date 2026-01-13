Massör sökes Halmstad, Laholm och Falkenberg

Mihais Friskvård & Kiropraktik AB / Hälsojobb / Halmstad
2026-01-13


Visa alla hälsojobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mihais Friskvård & Kiropraktik AB i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Ängelholm, Gislaved eller i hela Sverige

Hej! Vi är ett familjeföretag som nu söker massör både för inhopp men även vissa fasta pass om samarbetet fungerar bra.
Vi söker en massör som genomför svensk klassik massage. Är flexibel och är serviceminded.
Arbetsplatserna kan vara Laholm, Halmstad och Falkenberg så nämn gärna i ansökan om ni endast vill ha ett av områdena eller flera.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rekrytering.friskvard@gmail.com

Arbetsgivare
Mihais Friskvård & Kiropraktik AB (org.nr 559164-2680)

Jobbnummer
9681402

Prenumerera på jobb från Mihais Friskvård & Kiropraktik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mihais Friskvård & Kiropraktik AB: