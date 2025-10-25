Massör på timmar, flexibla arbetstider

Finare Karlstad AB / Hälsojobb / Karlstad
2025-10-25


Finare söker en massör på timmar. flexibla arbetstider så att du lätt kan kombinera med andra sysselsättningar. finns möjlighet att jobba sena kvällar o helger om man vill kombinera med annat jobb eller studier.
Vi ser gärna att du kan utföra.
Svensk Klassisk Massage
Idrottsmassage (triggerpunktsmetoden)
Koppning
HotStone
Gravidmassage
Fotmassage
Meriterande är om du även har fotvårdsutbildning.
Låter det intressant? Välkommen att skicka in din ansökan.
intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: malin@finarekarlstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör".

Arbetsgivare
Finare Karlstad AB (org.nr 559159-2679)
Södra Kyrkogatan 6 (visa karta)
652 24  KARLSTAD

Arbetsplats
Finare Karlstad

Kontakt
Malin Ljung
malin@finarekarlstad.se
0703-658865

Jobbnummer
9574415

