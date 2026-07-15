Massör/Massageterapeut sökes för lediga uppdrag

Vi söker en professionell och engagerad massör/massageterapeut för lediga och löpande uppdrag. Vi söker dig som Är utbildad massör/massageterapeut. Har kompetens att arbeta behandlande och individanpassat. Kan arbeta självständigt och anpassa behandlingarna efter kundens behov.
Du kan ansöka både för uppdrag som anställd och som massör/massageterapeut med eget företag. Skicka gärna ditt CV, information om din utbildning och en kort presentation om dig själv till malin@knutpunktens.se Ansökningar behandlas löpande. Arbetsort: På plats