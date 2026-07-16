Massör/Massageterapeut sökes för lediga uppdrag

KM Friskvård & Utbildning AB / Hälsojobb / Göteborg
2026-07-16


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Vi söker en professionell och engagerad massör/massageterapeut för lediga och löpande uppdrag.
Vi söker dig som
Är utbildad massör/massageterapeut.
Har kompetens att arbeta behandlande och individanpassat.
Kan arbeta självständigt och anpassa behandlingarna efter kundens behov.

Du kan ansöka både för uppdrag som anställd och som massör/massageterapeut med eget företag.
Skicka gärna ditt CV, information om din utbildning och en kort presentation om dig själv till malin@knutpunktens.se
Ansökningar behandlas löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: malin@knutpunktens.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KM Friskvård & Utbildning AB (org.nr 559561-5484), https://www.knutpunktens.se/

Jobbnummer
10004214

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