Massör / massageterapeut Luleå, Piteå
2025-12-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Örnsköldsvik
, Gävle
, Tierp
, Falun
Vi söker diplomerade massageterapeuter för arbete på företag. Massagen sker på kontor/ arbetsplatser och du har fasta företagskunder som du återkommer till och lär känna. Massagebänk, bänkpapper och tillbehör finns på plats så du behöver inte själv ta med dig något. Vi vill att du har ett stort intresse för att hjälpa människor med både massagebehandlingen och motivera för ett hälsosamt liv. Du ska tala flytande svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
