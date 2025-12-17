Massör helg extra - Skövde
2025-12-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Alingsås
, Borås
, Kungälv
, Partille
Arbetstid
Tjänsten är Lördagar kl.10.00-17.00 samt timmar vid behov. Vi önskar att du har möjlighet kunna hoppa in ibland även på vardagar, framförallt kvällar vid sjukdom.
Beskrivning av kvalifikationer
Vi söker dig som är Diplomerad friskvårdsmassör eller Diplomerad massör som vill utvecklas i vårt koncept. Det spelar ingen roll om du är nyutbildad eller har gått utbildningen för flera år sedan, vi uppdaterar dina kunskaper när du börjar hos oss, vårt koncept kvalitetssäkrar dig. Många av våra anställda har läst till massageterapeut, hälsopedagog, hälsopromotion eller liknande och detta ser vi som ett stort plus då du har stor nytta av dina kunskaper i din roll hos oss. Självklart anställer vi även massageterapeuter, men hos oss kommer du framförallt arbeta som massör.
Anställningsform/Lönevillkor
Vi har seriösa avtal med 6 timmars (lördagar 6,5 tim) arbetsdag med fast timlön samt en bonus - baserad del som ger dig ökad motivation samt extra tillägg. Vi har självklart semesterlön, OB, sjuklöner och följer LAS.Publiceringsdatum2025-12-17Erfarenheter
Ingen erfarenhet som massör krävs men är ett plus. Viktigaste är personlighet och lämplighet för tjänsten och andra arbetserfarenheter.
Varaktighet
Tjänsten beräknas starta efter överenskommelse. Till börja med är tjänsten en tim anställning men kan längre fram övergå till en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Flex-konceptet
Vi arbetar med ett koncept som du får utbildning i och som gör det enklare för dig som massör att kunna arbeta hållbart och skonsamt med djupgående massage. Vi ger dig även betald utbildning genom FLEX-ACADEMY så att du känner dig trygg i konceptet innan du startar din anställning. Utbildningen ger dig fördjupning inom massage med nya tekniker, bindvävsmassage, gravidmassage samt våra tekniska system så som bokningssytem, intranät och kassahantering. Alla mottagningar har öppet alla dagar i veckan. Vi besöker även företagskunder på plats hos dem. Vi är i expansion och kommer att utöka vår verksamhet med fler företagskunder samt mottagningar framöver så tveka inte att skicka din ansökan till Västsveriges största men personliga massagekedja.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flexmassage AB
(org.nr 556772-6368), http://www.flexmassage.se Arbetsplats
Flexmassage Kontakt
Marie marie@flexmassage.se Jobbnummer
9649419