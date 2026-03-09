Massör
2026-03-09
VI söker utbildad och erfaren massör och hudterapeut.
Vill du jobba med oss som lägger stort fokus på återkommande kunder och nöjda medarbetare?
Vi ser att du har tidigare erfarenhet och är bekväm i rollen med eget ansvar.
Vill du starta företag eller hyra in dig i våran lokal ?
Alternativet för nyexaminerad eller som vill hyra hos oss.
Det kan vara tufft att starta upp som nyexaminerad och det tar lite tid innan man har fått ihop sin kundkrets, köpt all utrustning man behöver, samt att hitta lokal (med godkänd inspektion).
Vi vill därmed erbjuda er en fot in i industrin genom att använda vår lokal och hyra behandlingsstolar (alternativt massagebord samt instrument) så att ni kan börja arbeta direkt.
Ni behöver bara komma hit med ert diplom och er enskilda firma.
Ingår till exempel:
Tillgång till lokalen (inkl. kök samt receptionen) och behandlingsrummet Vår lokal är redan godkänd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tillgång till behandlingsstolar alternativt massagebord och rum för massörer
Tillgång till instrument och maskiner Kontakta oss gärna via mejl för vidare information.
Vänliga hälsningar,
Bandhagen Medicinsk Fotvård och Massageklinik AB
Björksundsslingan 48 12431 Bandhagen
Telefonnummer : 08- 444 7049
Mobilnummer : 070 715 55 76 kontakt@bmedfotvard.com www.bmedfotvard.com
Du kan läsa mer om oss på vårt webbsidan. www.bmedfotvard.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: kontakt@bmedfotvard.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör". Arbetsgivare Bandhagen Medicinsk Fotvård Och Massageklinik AB
(org.nr 559217-2307)
Björksundslinga 48 (visa karta
)
124 31 BANDHAGEN Arbetsplats
Bandhagen Medicinsk Fotvård & Massageklinik AB Jobbnummer
9786396