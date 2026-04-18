Massör - SPA - Skönhetsbehandling - Hälsoterapeut
Må Bra Butiken i Västerås AB / Hälsojobb / Västerås
2026-04-18
Vi expanderar!
Vi befinner oss just nu i en väldigt spännande och expansiv fas. För rätt person kan vi erbjuda en tjänst med goda möjligheter att utvecklas tillsammans.
Må Bra Butiken i Västerås AB driver sedan 10 år tillbaka Happy Island där man har ett Själv-SPA och Privat Relaxavdelning med Pool och Bastu i Västerås Centrum. Vi har även 5 Solarium med världens modernaste teknik. På vår anläggning i Centrum har vi dessutom en erfaren Kiropraktor.
Nu utökar vi verksamheten med ytterligare 4 behandlingsrum där vi kommer att erbjuda flertalet tjänster. Till att börja med är det främst massörer vi söker för att komplimentera den befintliga verksamheternas efterfrågan. Vi kommer att erbjuda massage men kan även tänka oss att ha andra skönhetsbehandlingar beroende på din kompetens. Har du flerårig erfarenhet inom branschen så är det meriterande och du har möjlighet att få en del av dina bokningar som vi får in. Vi ser att det inte finns så många massage salonger mitt i centrum så möjligheterna är stora.
Andra tjänster som vi mycket väl kan tänka oss att erbjuda i framtiden beroende på vilka områden vår nya personal är intresserade och utbildade inom är dessa:
• Nagelvård (Pedikyr, Manikyr)
• Fotvård
• Hudvård
• Fillers
• Frisör
• Friskvård
• Fransar
• Skönhet
• Sjukgymnast
• Permanent makeup
• Tatueringar
Är du auktoriserad eller licenserad av något av dessa områden så är det ett stort plus.
Vi är inte intresserade av att ta in Thai massage så ni som jobbar med det behöver inte söka denna tjänst.
Du ska vara självgående med stor passion för att hjälpa andra. Vi håller en extremt hög servicenivå och vi förväntar oss att du liksom vi brinner för service.
Är du entreprenör som vill köra eget så kan du hyra rum hos oss och köra eget i din egen regi eller vara anställd och arbeta åt oss. Vi är flexibla där och du får gärna komma med förslag.
Vi har avtal med ePassi och kan erbjuda behandlingar till anslutna företag där också.
Vi har planerat att ansluta oss till Benify och andra alternativa friskvårdstjänster.
Vi har även investerat i flertalet maskiner där vi kommer att kunna erbjuda dessa tjänster om vi får in personal som är intresserad av att utbilda sig vidare inom det..
• Fettfrysningsbehandlingen CoolShaping (Cools Sculpting)
• Hårborttagning med Laser
• Tandblekning
• Tatuerings borttagning med laser
Om Må Bra Butiken i Västerås AB / Happy Island
Vi bedriver sedan många år Västerås populäraste och modernaste solarium. Vi har även ett mycket populärt självspa där kunderna bokar in sig via internet eller via våran egna app.
Sedan några år tillbaka har vi gjort ordning ett behandlingsrum och vi har en Kiropraktor i våra lokaler.
Nu har vi gjort ordning tre till behandlingsrum till och söker mera personal. Vi har även investerat i ett antal moderna maskiner för att ta våran klinik till en ny nivå. Vi har även tillgång till större ytor i anslutning till våra lokaler så det finns goda möjligheter att bygga ut ytterligare om våran satsning slår väl ut.
Hur du ansöker
Sänd oss ditt CV samt ett personligt brev till boka@happyisland.nu
Anställningsform: Egenföretagare som arbetar på provision eller hyr ett rum, alternativt 6 månader provanställning som övergår i en tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid eller Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse snarast
Löneform: Timlön med provision och bonus
Sista ansökningsdag är 2026-04-30 men vi utför intervjuer löpande
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: boka@happyisland.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Må Bra Butiken i Västerås AB
(org.nr 559098-4067), http://www.happyisland.nu
Sturegatan 22 (visa karta
721 38 VÄSTERÅS
Happy Island
