Masskoordinator till masshanteringsfunktionen
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2026-07-20
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Vill du vara med och forma hur vi använder och återanvänder markens resurser i framtidens samhällsbyggande?
Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.
I takt med att Skellefteå växer och nya bygg- och infrastrukturprojekt tar form blir hanteringen av jord och bergmaterial en allt viktigare del av samhällsbyggandet. Hur vi planerar, flyttar, återanvänder och deponerar jord- och bergmaterial påverkar både klimat, ekonomi och effektivitet i varje projekt.
Nu etablerar vi en ny masshanteringsfunktion inom mark- och exploateringsenheten. Här får du en nyckelroll i att bygga upp arbetssätt och samordning som gör det möjligt att hantera jord – och bergmaterial mer cirkulärt, strukturerat och resurseffektivt.
DIN ROLL
Som koordinator inom masshantering har du en kvalificerad och samordnande roll där du bidrar till att planera, koordinera och utveckla masshanteringen genom hela kedjan av kommunens samhällsbyggnadsprojekt.
Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat. I uppdraget ingår att etablera och vidareutveckla strukturer, arbetssätt och planeringsstöd för hur jord- och bergmaterial hanteras, samtidigt som du driver samordning mellan pågående projekt.
Rollen kräver att du kan växla mellan detaljer och helhet, och att du har förmåga att omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag och fungerande arbetsflöden.
Ditt arbete omfattar bland annat att:
• samordna och optimera massflöden mellan samhällsbyggnadsprojekt samt driftarbeten som genererar jord- och bergmaterial.
• bidra till att utveckla en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av jord- och bergmaterial i kommunens samhällsbyggnadsprojekt
• identifiera möjligheter till återanvändning av jord och bergmaterial och minska behovet av transporter och deponi
• bygga upp och vidareutveckla strukturer för planering, processer, uppföljning och analys av massflöden
• ta fram underlag och stöd för prioriteringar och beslut kopplat till massflöden
• samarbeta med projektledare, exploateringsingenjörer, miljökompetens samt externa aktörer såsom entreprenörer och konsulter
Kort sagt: du skapar förutsättningar för att rätt jord- och bergmaterial hamnar på rätt plats i rätt tid – med minsta möjliga klimatpåverkan och största möjliga samhällsnytta.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att trivas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, väg och vatten, byggteknik, geoteknik, miljöteknik, lantmäteri eller annan utbildning som vi bedömer relevant. Du har erfarenhet från samhällsbyggnads-, bygg- eller anläggningsprojekt och är van att arbeta i en samordnande eller projektledande roll där du koordinerat olika aktörer och drivit arbetet framåt mot gemensamma mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av masshantering, schaktlogistik eller arbete med massflöden, gärna med inslag av återbruk, cirkulära arbetssätt eller resurseffektiv materialhantering. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift, har goda kunskaper i engelska och har B-körkort.
Som person är du analytisk och har lätt för att se samband och hitta lösningar i komplexa frågeställningar. Du arbetar strukturerat och resultatinriktat, behåller lugnet även när tempot är högt och trivs i en roll där samarbete och samordning är avgörande för att skapa framdrift och goda resultat.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av den nya masshanteringsfunktionen inom mark- och exploateringsenheten på avdelningen Samhällsutveckling i Skellefteå kommun.
Här arbetar vi med att utveckla, förvalta och planera kommunens markresurser i samband med samhällsbyggnadsprojekt. Masshantering är en växande och central fråga i detta arbete – både ur ett klimatperspektiv och för att skapa effektiva och kostnadsmedvetna projekt.
Den nya funktionen håller på att byggas upp, vilket innebär att du får en aktiv roll i att forma arbetssätt, struktur och samverkan från grunden.
Som medarbetare i Skellefteå kommun får du en trygg arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling, balans mellan arbete och fritid samt förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327137/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Rekryteringscenter Skellefteå kommun +46910735000 Jobbnummer
10006556