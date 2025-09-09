Masseur (Swedish Classic Massage)
Palazzolo, Erika Ines / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Palazzolo, Erika Ines i Stockholm
Spa- och kurterapeut
Som spa- och kurterapeut ansvarar du för att erbjuda professionella behandlingar och skapa en helhetsupplevelse för gästen. Du arbetar med klassisk svensk massage, djupvävnad, ansikts- och kroppsbehandlingar samt kurbad och wellnessprogram. Rollen innebär också rådgivning, produktrekommendationer och att bidra till en lugn och välkomnande atmosfär.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Utföra massage- och spabehandlingar enligt gällande standard.
Skapa individuellt anpassade behandlingsupplägg för gäster.
Ge professionell rådgivning och rekommendera produkter/behandlingar.
Bidra till en hög servicenivå och positiv gästupplevelse.
Säkerställa hygien, ordning och trivsel i behandlings- och spaområdena.Kvalifikationer
Utbildning/certifiering inom massage eller spaterapi.
Erfarenhet av behandlingar inom spa, massage eller wellness.
Serviceinriktad, lyhörd och professionell i bemötandet.
Flexibel och van vid att arbeta både självständigt och i team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: palazzoloerika@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Palazzolo, Erika Ines Arbetsplats
Palazzolo Erika Ines Jobbnummer
9500823