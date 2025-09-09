Masseur (Swedish Classic Massage)

Palazzolo, Erika Ines / Hälsojobb / Stockholm
2025-09-09


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Palazzolo, Erika Ines i Stockholm

Spa- och kurterapeut
Som spa- och kurterapeut ansvarar du för att erbjuda professionella behandlingar och skapa en helhetsupplevelse för gästen. Du arbetar med klassisk svensk massage, djupvävnad, ansikts- och kroppsbehandlingar samt kurbad och wellnessprogram. Rollen innebär också rådgivning, produktrekommendationer och att bidra till en lugn och välkomnande atmosfär.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Utföra massage- och spabehandlingar enligt gällande standard.

Skapa individuellt anpassade behandlingsupplägg för gäster.

Ge professionell rådgivning och rekommendera produkter/behandlingar.

Bidra till en hög servicenivå och positiv gästupplevelse.

Säkerställa hygien, ordning och trivsel i behandlings- och spaområdena.

Kvalifikationer
Utbildning/certifiering inom massage eller spaterapi.

Erfarenhet av behandlingar inom spa, massage eller wellness.

Serviceinriktad, lyhörd och professionell i bemötandet.

Flexibel och van vid att arbeta både självständigt och i team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: palazzoloerika@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Palazzolo, Erika Ines

Arbetsplats
Palazzolo Erika Ines

Jobbnummer
9500823

Prenumerera på jobb från Palazzolo, Erika Ines

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Palazzolo, Erika Ines: