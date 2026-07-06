Massageteraput
Aroma beauty center i Västerås AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-07-06
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Söker Massageterapeut för friskvårdsmassage, vi arbetar med många olika massagebehandlingar och ser gärna att du har erfarenhet och tycker om ditt arbete o hjälpa människor, vi söker en person som har ett trevligt sätt att möta människor och kunna vara lyhörd för kundens behov.
heltidstjänst för rätt person med månadslön enligt ök
även de med F-skatt kan söka som utför massage o fotvård mm
i tjänsten ingår även att ta emot bokningar, planering, städning av salongen och tvätt av lakan samt kassa
Vi söker en person omgående mer info ring 0700809413 Peter Söderberg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: peterneren@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aroma beauty center i Västerås AB
(org.nr 559277-4821), http://www.massageospa.nu
Stora Gatan 78 (visa karta
)
724 60 VÄSTERÅS Kontakt
Peter Söderberg peterneren@gmail.com 0700809413 Jobbnummer
9994600