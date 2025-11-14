Massageterapeut söks till modern spa

Norrsken Hammam & Spa AB / Hälsojobb / Malmö
2025-11-14


Vi söker erfaren massageterapeut till vårt team!
Är du en passionerad och erfaren massageterapeut som brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa och välmående? Vill du arbeta i en professionell och avslappnande miljö där du kan utveckla dina färdigheter och göra skillnad för våra kunder? Då är det dig vi söker!

Publiceringsdatum
2025-11-14

Om tjänsten
Vi söker en certifierad massageterapeut med minst 2 års erfarenhet av att arbeta med olika massagebehandlingar, såsom klassisk massage, djupvävnadsmassage och hot stone massage. Som en del av vårt team kommer du att:
• Utföra skräddarsydda behandlingar för att möta kundens individuella behov.
• Bidra till en varm och professionell atmosfär på spaet.
• Samarbeta med kollegor för att erbjuda bästa möjliga helhetsvård.

Vi söker dig som:
• Är utbildad och certifierad massageterapeut.
• Har erfarenhet av att arbeta med olika tekniker och kundgrupper.
• Är serviceinriktad, lyhörd och engagerad i att skapa en positiv upplevelse för varje kund.
• Är van att arbeta självständigt och har god organisationsförmåga.

Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas professionellt och bygga på dina färdigheter.

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till info@norrskenhammam.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Tillsammans hjälper vi våra kunder att må bättre - en behandling i taget!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: info@norrskenhammam.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massageterapeut tjänsten".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrsken Hammam & Spa AB (org.nr 559332-8551)
Köpenhamnsvägen 49 (visa karta)
217 71  MALMÖ

Jobbnummer
9606470

